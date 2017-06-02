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2 июня 2017, 15:55



С начала года в Норильске задержано 133 нетрезвых водителя.

С начала 2017 года инспекторами ДПС задержано уже 133 водителя, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено 11 уголовных дел, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску. Госавтоинспекторы призывают водителей не позволять себе, выпив, садиться за руль, а также напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение обернется штрафом в размере от 200 идо 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью в соответствии со статьей 264.1 УК РФ. Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушений правил на дороге и своевременно сообщать по телефону дежурной части ГИБДД 43-54-58 о водителях, которые ведут себя неадекватно, очевидно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, а также допускают иные нарушения.

Просмотров:136 В предстоящие выходные дни норильские госавтоинспекторы будут проводить профилактические мероприятия по выявлению нетрезвых водителей.С начала 2017 года инспекторами ДПС задержано уже 133 водителя, управлявших транспортными средствами в нетрезвом виде. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения возбуждено 11 уголовных дел, сообщила пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Госавтоинспекторы призывают водителей не позволять себе, выпив, садиться за руль, а также напоминают, что управление автомобилем в состоянии опьянения наказывается административным штрафом в размере 30 тысяч рублей и лишением права управления транспортными средствами на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное подобное нарушение обернется штрафом в размере от 200 идо 300 тысяч рублей и уголовной ответственностью в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нарушений правил на дороге и своевременно сообщать по телефону дежурной части ГИБДД 43-54-58 о водителях, которые ведут себя неадекватно, очевидно управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, а также допускают иные нарушения.