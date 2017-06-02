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2 июня 2017, 16:05



В Норильске будут судить угонщика такси.

Как установили полицейские, 26-летний мужчина с супругой вызвали такси. Когда женщина села в заказанный автомобиль, ее спутник остался на улице, где разговаривал по телефону. Не дождавшись второго пассажира, таксист тронулся с места, однако пребывавший в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый догнал транспортное средство и после его остановки начал наносить удары водителю. После того как владелец машины вышел, злоумышленник сел на водительское сиденье и - как пояснил правоохранителям - решил самостоятельно доехать до своего дома, но совершил наезд на бордюр. После этого его потасовка с владельцем транспортного средства продолжилась и была пресечена полицейскими, рассказали в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску. Дознавателями полиции в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.

Просмотров:121 В феврале 2017 года сотрудники наряда ГИБДД во время ночного патрулирования города на перекрестке двух улиц заметили потасовку между двумя мужчинами. Граждан разняли и доставили в отдел полиции, где 35-летний мужчина заявил о преступлении, совершенном в его отношении оппонентом.Как установили полицейские, 26-летний мужчина с супругой вызвали такси. Когда женщина села в заказанный автомобиль, ее спутник остался на улице, где разговаривал по телефону. Не дождавшись второго пассажира, таксист тронулся с места, однако пребывавший в состоянии алкогольного опьянения подозреваемый догнал транспортное средство и после его остановки начал наносить удары водителю. После того как владелец машины вышел, злоумышленник сел на водительское сиденье и - как пояснил правоохранителям - решил самостоятельно доехать до своего дома, но совершил наезд на бордюр. После этого его потасовка с владельцем транспортного средства продолжилась и была пресечена полицейскими, рассказали в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.Дознавателями полиции в отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.В настоящий момент расследование закончено, дело направлено в суд. Его решения обвиняемый дожидается под подпиской о невыезде.