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2 июня 2017, 16:23



В столице Таймыра начал работать первый краевой трудовой отряд старшеклассников.

Стартовавший 1 июня краевой трудовой отряд старшеклассников (далее – КТОС) будет работать в Дудинке первую половину июня. С 15 июня в столице Таймыра приступит к работе второй КТОС в количестве 20 человек. В этот же день начнется деятельность трудового отряда в селе Хатанга. В него вошли 15 хатангских подростков. С 3 июля к трудовым будням подключатся 10 несовершеннолетних из села Караул и столько же старшеклассников в поселках Хантайское Озеро и Усть-Авам городского поселения Дудинка. В первый день работы трудового отряда старшеклассников в Дудинке юноши и девушки познакомились с бригадиром, заполнили документацию, прошли инструктаж по технике безопасности и получили форму. Также в честь Международного дня защиты детей они приняли участие в зарядке на свежем воздухе, а после этого состоялся тренинг «Знакомство». Согласно проектам школьники будут привлечены к различным видам работ. В поселках Усть-Авам и Хантайское Озеро городского поселения Дудинка и селе Хатанга запланированы работы по очистке от мусора береговых линий, восстановление и окраска клумб, а также высадка кустарников. В городе Дудинке и селе Караул планируется проведение экологические акции и установка арт-объектов, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Кроме благоустройства территории ребята также станут организаторами и ведущими познавательно-игровых мероприятий для детей. По завершении двухнедельной трудовой смены каждый представитель трудового отряда получит заработную плату. Так, для подростков в возрасте 14-15 лет денежная премия составит 7021 рубль, для 16-17 лет – 10 169 рублей. Первостепенное право записаться в трудовой отряд старшеклассников было у подростков из неполных, многодетных и находящихся в сложной жизненной ситуации семей. Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район принимает участие в программе «Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края» одиннадцатый год подряд. Организатором конкурса в муниципальном районе выступает МКУ «Таймырский молодежный центр». Общее руководство осуществляет агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.

Просмотров:110 В трудовой отряд старшеклассников вошли 18 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Всего в рамках краевой флагманской программы «Моя территория» этим летом на Таймыре будут трудоустроены 73 таймырских подростка.Стартовавший 1 июня краевой трудовой отряд старшеклассников (далее – КТОС) будет работать в Дудинке первую половину июня. С 15 июня в столице Таймыра приступит к работе второй КТОС в количестве 20 человек. В этот же день начнется деятельность трудового отряда в селе Хатанга. В него вошли 15 хатангских подростков. С 3 июля к трудовым будням подключатся 10 несовершеннолетних из села Караул и столько же старшеклассников в поселках Хантайское Озеро и Усть-Авам городского поселения Дудинка.В первый день работы трудового отряда старшеклассников в Дудинке юноши и девушки познакомились с бригадиром, заполнили документацию, прошли инструктаж по технике безопасности и получили форму. Также в честь Международного дня защиты детей они приняли участие в зарядке на свежем воздухе, а после этого состоялся тренинг «Знакомство».Согласно проектам школьники будут привлечены к различным видам работ. В поселках Усть-Авам и Хантайское Озеро городского поселения Дудинка и селе Хатанга запланированы работы по очистке от мусора береговых линий, восстановление и окраска клумб, а также высадка кустарников. В городе Дудинке и селе Караул планируется проведение экологические акции и установка арт-объектов, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Кроме благоустройства территории ребята также станут организаторами и ведущими познавательно-игровых мероприятий для детей. По завершении двухнедельной трудовой смены каждый представитель трудового отряда получит заработную плату. Так, для подростков в возрасте 14-15 лет денежная премия составит 7021 рубль, для 16-17 лет – 10 169 рублей.Первостепенное право записаться в трудовой отряд старшеклассников было у подростков из неполных, многодетных и находящихся в сложной жизненной ситуации семей.Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район принимает участие в программе «Трудовые отряды старшеклассников Красноярского края» одиннадцатый год подряд. Организатором конкурса в муниципальном районе выступает МКУ «Таймырский молодежный центр». Общее руководство осуществляет агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края.