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2 июня 2017, 16:28



Добро по-таймырски подарили детям волонтеры и сотрудники Таймырского молодежного центра в День защиты детей.

При входе в зал ребят встречали герои любимого мультфильма «Барбоскины», которые крепили им на запястья браслеты с номерками для беспроигрышной лотереи. В центре зала располагался плакат с изображением планеты Земля, на которой участники, поделившись на две команды, писали и изображали все, что для них означает слово «дружба». Так, на планете появились надписи: мама, папа, друзья, а также изображение солнца, цветов, облаков и всего яркого, доброго и дружелюбного. После первого творческого испытания организаторы праздника предложили ребятам сыграть в игру «Сороконожка». Для этого требовалось одновременно и синхронно выполнять указания ведущего. Вскоре две «сороконожки» бегали по кругу, пятились назад и ловили свои хвосты, вызывая радость и смех юных участников праздника. Ребята также поиграли в игру «Ирис-кис-кис», заданием которой являлся поиск сладостей в коробках, заполненных различными мелочами. Отыскав все конфеты, дети приняли участие в беспроигрышной лотерее. Из сундука ведущие доставали счастливые номера, которые соответствовали номеру на браслете каждого ребёнка. Обладатель счастливой цифры должен был отгадать загадку и получить свой приз. В завершение праздника дети с «Барбоскиными» водили хоровод. В мероприятии приняли участие около 20 детей и 6 добропорталовцев. Добровольческое агентство "Добропортал" уже не первый год сотрудничает с Комплексным центром социального обслуживания населения «Таймырский», с каждым разом совершенствуя свои идеи и замыслы в реализации добрых дел, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.

Просмотров:116 В Международный день защиты детей волонтеры добровольческого агентства "Добропортал" и сотрудники Таймырского молодежного центра устроили праздник в социально-реабилитационном отделении МБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения «Таймырский», показав детям театральную постановку по мотивам «Барбоскиных» с элементами развлекательных игр.При входе в зал ребят встречали герои любимого мультфильма «Барбоскины», которые крепили им на запястья браслеты с номерками для беспроигрышной лотереи.В центре зала располагался плакат с изображением планеты Земля, на которой участники, поделившись на две команды, писали и изображали все, что для них означает слово «дружба». Так, на планете появились надписи: мама, папа, друзья, а также изображение солнца, цветов, облаков и всего яркого, доброго и дружелюбного.После первого творческого испытания организаторы праздника предложили ребятам сыграть в игру «Сороконожка». Для этого требовалось одновременно и синхронно выполнять указания ведущего. Вскоре две «сороконожки» бегали по кругу, пятились назад и ловили свои хвосты, вызывая радость и смех юных участников праздника.Ребята также поиграли в игру «Ирис-кис-кис», заданием которой являлся поиск сладостей в коробках, заполненных различными мелочами. Отыскав все конфеты, дети приняли участие в беспроигрышной лотерее. Из сундука ведущие доставали счастливые номера, которые соответствовали номеру на браслете каждого ребёнка. Обладатель счастливой цифры должен был отгадать загадку и получить свой приз.В завершение праздника дети с «Барбоскиными» водили хоровод.В мероприятии приняли участие около 20 детей и 6 добропорталовцев. Добровольческое агентство "Добропортал" уже не первый год сотрудничает с Комплексным центром социального обслуживания населения «Таймырский», с каждым разом совершенствуя свои идеи и замыслы в реализации добрых дел, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.