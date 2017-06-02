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2 июня 2017, 16:30



Виктор Толоконский подвел итоги рабочей поездки делегации края в Санкт-Петербург.

Виктор Толоконский подчеркнул, что в ходе рабочей поездки было важно укрепить, в первую очередь, контакты предпринимательского сообщества Красноярского края и Санкт-Петербурга. «Для любой экономики, производства, бизнеса нужны новые рынки, заказы, новое качество. И этого нельзя добиться в рамках одного региона. Поэтому Санкт-Петербург как крупнейший промышленный центр, центр науки и технологии, регион, который заказывает много разных комплектующих, материалов, он, безусловно, для края интересен. Равно как и Красноярский край интересен для Санкт-Петербурга. Наш край - это более 400 млрд годовых инвестиций, это все отрасли экономики, новое производство. Мы тоже очень много покупаем оборудования, комплектующих. Здесь взаимный интерес», - отметил губернатор. Глава региона напомнил, что не так давно край посетила делегация Санкт-Петербурга. С губернатором Георгием Полтавченко в «Дорожной карте» о межрегиональном сотрудничестве было прописано о регулярном проведении дней экономики Красноярского края в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербурга в Красноярске. Виктор Толоконский также отметил, что в ходе поездки участники делегации знакомились не только с экономикой, культурой Санкт-Петербурга, но и изучали лучшие административные практики, делились опытом с коллегами. После визита в Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики глава Красноярского края сказал, что считает этот вуз одним из сильнейших технических, технологических вузов страны. «Там очень интересные практики коммерциализации научных разработок и достижений. Мы договорились о дальнейшем развитии сотрудничества, познакомились с работой технопарка, бизнес-инкубатора университета. Обратили внимание на то, что очень высокая доля магистратуры в этом университете. Если обычно в наших университетах около 10-12 процентов, то здесь примерно половина всех обучающихся являются магистрантами. Это показатель авторитета университета. И мы, конечно, к этому будем стремиться, к этому будем приходить», - заявил Виктор Толоконский.

Просмотров:127 Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума глава региона Виктор Толоконский прокомментировал итоги двухдневного визита делегации Красноярского края в Санкт-Петербург. Напомним, участниками делегации, помимо губернатора, стали спикер краевого парламента Александр Усс, представители власти, бизнеса, сферы образования, культуры, здравоохранения. Делегация посетила ряд промышленных предприятий, культурные и спортивные объекты, побывала в местных вузах, сообщает НИА-Красноярск.Виктор Толоконский подчеркнул, что в ходе рабочей поездки было важно укрепить, в первую очередь, контакты предпринимательского сообщества Красноярского края и Санкт-Петербурга. «Для любой экономики, производства, бизнеса нужны новые рынки, заказы, новое качество. И этого нельзя добиться в рамках одного региона. Поэтому Санкт-Петербург как крупнейший промышленный центр, центр науки и технологии, регион, который заказывает много разных комплектующих, материалов, он, безусловно, для края интересен. Равно как и Красноярский край интересен для Санкт-Петербурга. Наш край - это более 400 млрд годовых инвестиций, это все отрасли экономики, новое производство. Мы тоже очень много покупаем оборудования, комплектующих. Здесь взаимный интерес», - отметил губернатор.Глава региона напомнил, что не так давно край посетила делегация Санкт-Петербурга. С губернатором Георгием Полтавченко в «Дорожной карте» о межрегиональном сотрудничестве было прописано о регулярном проведении дней экономики Красноярского края в Санкт-Петербурге и Санкт-Петербурга в Красноярске.Виктор Толоконский также отметил, что в ходе поездки участники делегации знакомились не только с экономикой, культурой Санкт-Петербурга, но и изучали лучшие административные практики, делились опытом с коллегами.После визита в Национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики глава Красноярского края сказал, что считает этот вуз одним из сильнейших технических, технологических вузов страны.«Там очень интересные практики коммерциализации научных разработок и достижений. Мы договорились о дальнейшем развитии сотрудничества, познакомились с работой технопарка, бизнес-инкубатора университета. Обратили внимание на то, что очень высокая доля магистратуры в этом университете. Если обычно в наших университетах около 10-12 процентов, то здесь примерно половина всех обучающихся являются магистрантами. Это показатель авторитета университета. И мы, конечно, к этому будем стремиться, к этому будем приходить», - заявил Виктор Толоконский.