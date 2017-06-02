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2 июня 2017, 16:38



«Радугой детства» встретили первый день лета кайерканские малыши.



Просмотров:152 Юные художники из трех детских садов № 95 «Снежинка», № 36 «Полянка» и № 98 «Загадка» представили свои яркие рисунки. На открытии выставки в д/с Полянка, в гости к ребятишкам заглянули Баба Яга и Домовенок Кузя. На празднике было много стихов, песен, танцев, и даже Баба Яга превратилась из злой старухи в милую бабульку, а ее избушку научили исполнять модные танцы. Давно так не веселились сказочные герои, за что и наградили ребятню сладким угощением.