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2 июня 2017, 16:39



Веселыми песнями и радостным детским смехом началось утро 1 июня в детском саду № 92 «Облачко».



Просмотров:122 В этот день большой, уютный, светлый и красочно оформленный зал встречал не только воспитанников детского сада, но и гостей, ребят из Комплексного центра социального обслуживания населения. Главным героем праздника стала Старушка Шапокляк, которая вместе со своей Крыской Лариской пыталась научить ребят плохим делам и поступкам. Но детям с помощью веселых игр, песен, совместных танцев удалось перевоспитать вредную старушку. Ребята помогли Шапокляк стать доброй и дружелюбной. Завершился праздник общим флешмобом и сладкими подарками.