Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

2 июня 2017, 16:47



Работы на дороге, затопленной вышедшей из берегов рекой Хараелах, продолжаются.

В настоящее время для снижения уровня воды сооружена прорана шириной от 4 до 6 метров и глубиной до 2 метров. Угрозы подтопления и разрушения моста нет. Специалисты «Норильскавтодор» занимаются освобождением водопропускных сооружений, после чего движение на участке будет восстановлено. Летом на участке будет выполнена асфальтировка.

Просмотров:150 Дорожные службы продолжают работы на участке проезжей части, который был затоплен из-за вышедшей из берегов реки Хараелах. Подтопление случилось по причине образовавшегося в результате скопления ила и льда затора в водопропускной системе, проходящей под дорогой.В настоящее время для снижения уровня воды сооружена прорана шириной от 4 до 6 метров и глубиной до 2 метров. Угрозы подтопления и разрушения моста нет. Специалисты «Норильскавтодор» занимаются освобождением водопропускных сооружений, после чего движение на участке будет восстановлено. Летом на участке будет выполнена асфальтировка.