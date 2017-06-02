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2 июня 2017, 16:47

Работы на дороге, затопленной вышедшей из берегов рекой Хараелах, продолжаются.


Дорожные службы продолжают работы на участке проезжей части, который был затоплен из-за вышедшей из берегов реки Хараелах. Подтопление случилось по причине образовавшегося в результате скопления ила и льда затора в водопропускной системе, проходящей под дорогой.
В настоящее время для снижения уровня воды сооружена прорана шириной от 4 до 6 метров и глубиной до 2 метров. Угрозы подтопления и разрушения моста нет. Специалисты «Норильскавтодор» занимаются освобождением водопропускных сооружений, после чего движение на участке будет восстановлено. Летом на участке будет выполнена асфальтировка.

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16:13   Началась регистрация всех желающих принять участие во втором благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 16:02   На Таймыре стартовала профилактическая операция «Подросток – лето 2017».
15:49   В Норильском индустриальном государственном институте набраны как минимум две группы будущих первокурсников из числа выпускников Норильского политехнического колледжа. 15:48   В праздник Святой Троицы епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершит торжественное богослужение в рудной столице.
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 31 мая 2017 
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