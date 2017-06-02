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2 июня 2017, 16:59



В День защиты детей самый северный и самый сказочный карнавал «В Тридевятом царстве» захватил центральную улицу Норильска.

На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Советской участников шествия оценивало жюри в состав которого вошли независимые эксперты - госслужащие, актеры, представители СМИ и «Норникеля». Перед жюри стояла титаническая задача - за считанные секунды рассмотреть костюмы, услышать речовки-кричалки и оценить команду-участницу карнавала по трем критериям: оригинальность и зрелищность внешнего вида, соответствие основной идее карнавала всех элементов - костюмов, символов, кричалок и так далее, а также эмоциональность и креатив. В итоге среди 43 команд и более тысячи участников шествия было определено три победителя и четыре получателя призов симпатии от членов жюри. Награждение участников и праздничный концерт прошли на Комсомольской площади. Свои таланты продемонстрировали не только творческие коллективы Большого Норильска, но и простые горожане - участники карнавала. Впрочем, не только карнавалом и концертом был примечателен этот день. Незабываемые впечатления детвора и взрослые получили от общения с сотрудниками 7-го отряда Федеральной противопожарной службы, которые напомнили норильчанам о соблюдении правил пожарной безопасности и позволили сделать фото на память за рулем пожарных машин. В общей сложности в карнавале и праздничных гуляньях на Комсомольской площади приняли участие порядка пяти тысяч горожан.

Просмотров:136 Построение на карнавальное шествие началось на Театральной площади на которой горожан с Днем защиты детей уже поздравляли артисты Норильского Заполярного театра драмы. Здесь же состоялась встреча с героями мюзикла «Бременские музыканты». Любимые песни, веселые конкурсы, розыгрыши и подарки от артистов стали прекрасным развлечением для горожан и запоминающимся анонсом летних театральных премьер. Наконец, наступил час «икс» и пестрая, громкоголосая и веселая карнавальная колонна направилась с Театральной площади по Ленинскому проспекту.На перекрестке Ленинского проспекта и улицы Советской участников шествия оценивало жюри в состав которого вошли независимые эксперты - госслужащие, актеры, представители СМИ и «Норникеля». Перед жюри стояла титаническая задача - за считанные секунды рассмотреть костюмы, услышать речовки-кричалки и оценить команду-участницу карнавала по трем критериям: оригинальность и зрелищность внешнего вида, соответствие основной идее карнавала всех элементов - костюмов, символов, кричалок и так далее, а также эмоциональность и креатив. В итоге среди 43 команд и более тысячи участников шествия было определено три победителя и четыре получателя призов симпатии от членов жюри. Награждение участников и праздничный концерт прошли на Комсомольской площади. Свои таланты продемонстрировали не только творческие коллективы Большого Норильска, но и простые горожане - участники карнавала.Впрочем, не только карнавалом и концертом был примечателен этот день. Незабываемые впечатления детвора и взрослые получили от общения с сотрудниками 7-го отряда Федеральной противопожарной службы, которые напомнили норильчанам о соблюдении правил пожарной безопасности и позволили сделать фото на память за рулем пожарных машин.В общей сложности в карнавале и праздничных гуляньях на Комсомольской площади приняли участие порядка пяти тысяч горожан.