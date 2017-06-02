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2 июня 2017, 17:05



В воскресенье, 4 июня, в Публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, в 12.00 стартует «Турнир поэтов».

На фестиваль приедут гости из Дудинки - Елена Градинарова, Сергей Сигуней и другие. Организаторы, в числе которых председатель местного отделения поэтов и писателей Татьяна Шайбулатова, спешат предупредить норильчан: чтобы принять участие в турнире, необходимо как можно быстрее подать заявку на участие по телефону 8-902-915-75-24.

Просмотров:122 Творческое состязание среди пишущей братии проводится не впервые и включает в себя пять кругов: в первом круге все читают по одному стихотворению, жюри оценивает услышанное. Авторам, получившим наименьшее количество баллов, вручают сертификаты участников, и они тут же становятся просто зрителями. Затем идет второй круг, третий, четвертый – что называется, на вылет. В итоге в пятый круг попадают три автора, которые получают дипломы третьей, второй степеней и серебряные кубки; абсолютный победитель награждается званием «Рыцарь поэзии - 2017» и золотым кубком.На фестиваль приедут гости из Дудинки - Елена Градинарова, Сергей Сигуней и другие.Организаторы, в числе которых председатель местного отделения поэтов и писателей Татьяна Шайбулатова, спешат предупредить норильчан: чтобы принять участие в турнире, необходимо как можно быстрее подать заявку на участие по телефону 8-902-915-75-24.