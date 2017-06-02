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2 июня 2017, 17:10



В Международный день защиты детей в музее Норильска открылась фотовыставка «Детская мода. 100 лет назад».

Детская мода, как и взрослая, за последний век не раз меняла настроение. Но свою актуальность по-прежнему не теряет любовь к изделиям ручной работы. На празднике открытия выставки состоялся показ детских моделей, которые норильские мастерицы сегодня создают для своих малышей. 25 девочек и один малыш-грудничок продемонстрировали наряды, созданные руками своих мам, бабушек и знакомых рукодельниц. Все маленькие модели получили подарки - для игр и рукоделия. Вставка «Детская мода. 100 лет назад», вызвавшая большой интерес у первых посетителей, будет открыта в музее Норильска до 10 сентября 2017 года. И завершится дефиле школьной моды.

Просмотров:152 80 редких фотографий в жанре кабинетного портрета представлены из коллекции Мультимедиа Арт Музея/Московского дома фотографии. Норильчане увидели портреты детей в нарядах, сшитых портными в разных уголках Российской империи - от Архангельска до Баку, от Могилева до Владивостока. В детском гардеробе были не только популярные в то время матроски, кружевные платья и фартуки, но и стилизованные костюмы в народном стиле.Детская мода, как и взрослая, за последний век не раз меняла настроение. Но свою актуальность по-прежнему не теряет любовь к изделиям ручной работы. На празднике открытия выставки состоялся показ детских моделей, которые норильские мастерицы сегодня создают для своих малышей. 25 девочек и один малыш-грудничок продемонстрировали наряды, созданные руками своих мам, бабушек и знакомых рукодельниц. Все маленькие модели получили подарки - для игр и рукоделия.Вставка «Детская мода. 100 лет назад», вызвавшая большой интерес у первых посетителей, будет открыта в музее Норильска до 10 сентября 2017 года. И завершится дефиле школьной моды.