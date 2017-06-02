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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:56 Шанс выиграть приз получит каждый! Бесплатная газета объявлений "зпПЛЮС" вместе с норильчанами готовится отметить День города!
17:22 «Радуга планеты Детства» расцвела в детском саду № 95 «Снежинка».
17:16 Детский сад № 93 «Капитошка» День защиты детей отметил ярким праздником.
17:10 В Международный день защиты детей в музее Норильска открылась фотовыставка «Детская мода. 100 лет назад».
17:05 В воскресенье, 4 июня, в Публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, в 12.00 стартует «Турнир поэтов».
16:59 В День защиты детей самый северный и самый сказочный карнавал «В Тридевятом царстве» захватил центральную улицу Норильска.
16:47 Работы на дороге, затопленной вышедшей из берегов рекой Хараелах, продолжаются.
16:39 Веселыми песнями и радостным детским смехом началось утро 1 июня в детском саду № 92 «Облачко».
16:38 «Радугой детства» встретили первый день лета кайерканские малыши.
16:30 Виктор Толоконский подвел итоги рабочей поездки делегации края в Санкт-Петербург.
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