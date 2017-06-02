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2 июня 2017, 17:16



Детский сад № 93 «Капитошка» День защиты детей отметил ярким праздником.

После завтрака для ребят прошла развлекательно-игровая программа «Детство солнышком согрето». Ведущая вместе с мальчиками и девочками отправились на планету Детства, где живут два веселых клоуна Клепа и Кнопочка. Дети из группы «Теремок» рассказали клоунам о празднике 1 июня - Дне защиты детей. Ребята из группы «Почемучки» с удовольствием читали стихотворения, дети из группы «Земляничка» спели песню «Летняя шутка», малыши из группы «Сказка» танцевали парами. Дети легко справлялись с заданиями Кнопочки, вместе с Клепой весело играли с воздушными шарами. Воспитанники группы «Улыбка» научили гостей праздника быть ловкими, быстрыми и меткими при выполнении эстафет. В конце праздника каждый участник получил солнечную улыбку и подарок - сюрприз. Воспитанников детского сада как главных виновников торжества спросили, что же это за праздник «1 июня – это…». Ответы получили весьма оригинальные. 1 июня – День защиты детей. Родители идут вместе с детьми куда угодно (например, в кино или кафе), покупают им новые игрушки и сладости. Этот праздник для защиты детей от страха, от бандитов, от страшных мультиков. (Дима Серденюк - 7 лет). Праздник День защиты детей нужен для того, чтобы защищать детей от злых и плохих дядей. Ведь они ведут войну, убивают детей, мам, пап, сжигают дома. А я бы хотела, чтобы в России был мир всегда, и мы бы побеждали. (Арина Гумникова - 6 лет). Сегодня праздник детей! Я всех поздравлял и обнимал. В садике у меня все дети – это мои друзья. Мы вместе играем и веселимся. (Иван Киприевский - 4,5 года). Я люблю праздники! Сегодня у нас праздник, и я пришла в красивом белом платье с бантиками. Мы с папой дома надули шарики, а мама привела меня в садик. Мама целует меня и гладит. Я ее больше всех люблю с папой и братиком Глебом! (Соболь Анастасия - 5 лет). Защитники защищают детей и мам от плохих людей. Вот поэтому праздник в этот день. Хочу, чтобы у всех детей было все хорошо, на небе – солнышко, чтобы был мир у нас. Чтобы дети не плакали, а улыбались и смеялись, дружили и играли. Пусть дети любят друг друга и маму с папой! Вот я люблю свою маму, папу и сестренку. Мне с ними хорошо! (Муратова Милена - 6 лет). Сегодня День защиты детей. Когда я вырасту, и у меня будут мои дети, моя мама превратится от старости в бабушку, и я ей буду помогать, и папе тоже. У нас хорошая, добрая и дружная семья. Как хорошо, что я родился у мамочки!!! (Аблайхан Козикенов - 7 лет).

Просмотров:132 С утра в саду звучала музыка, летали разноцветные воздушные шарики, слышны веселые голоса и детский смех. В каждой группе ребята совместно с родителями и воспитателями подготовили выставки рисунков и поделок «Планета Детства».После завтрака для ребят прошла развлекательно-игровая программа «Детство солнышком согрето». Ведущая вместе с мальчиками и девочками отправились на планету Детства, где живут два веселых клоуна Клепа и Кнопочка. Дети из группы «Теремок» рассказали клоунам о празднике 1 июня - Дне защиты детей. Ребята из группы «Почемучки» с удовольствием читали стихотворения, дети из группы «Земляничка» спели песню «Летняя шутка», малыши из группы «Сказка» танцевали парами. Дети легко справлялись с заданиями Кнопочки, вместе с Клепой весело играли с воздушными шарами. Воспитанники группы «Улыбка» научили гостей праздника быть ловкими, быстрыми и меткими при выполнении эстафет. В конце праздника каждый участник получил солнечную улыбку и подарок - сюрприз.Воспитанников детского сада как главных виновников торжества спросили, что же это за праздник «1 июня – это…». Ответы получили весьма оригинальные.1 июня – День защиты детей. Родители идут вместе с детьми куда угодно (например, в кино или кафе), покупают им новые игрушки и сладости. Этот праздник для защиты детей от страха, от бандитов, от страшных мультиков. (Дима Серденюк - 7 лет).Праздник День защиты детей нужен для того, чтобы защищать детей от злых и плохих дядей. Ведь они ведут войну, убивают детей, мам, пап, сжигают дома. А я бы хотела, чтобы в России был мир всегда, и мы бы побеждали. (Арина Гумникова - 6 лет).Сегодня праздник детей! Я всех поздравлял и обнимал. В садике у меня все дети – это мои друзья. Мы вместе играем и веселимся. (Иван Киприевский - 4,5 года).Я люблю праздники! Сегодня у нас праздник, и я пришла в красивом белом платье с бантиками. Мы с папой дома надули шарики, а мама привела меня в садик. Мама целует меня и гладит. Я ее больше всех люблю с папой и братиком Глебом! (Соболь Анастасия - 5 лет).Защитники защищают детей и мам от плохих людей. Вот поэтому праздник в этот день. Хочу, чтобы у всех детей было все хорошо, на небе – солнышко, чтобы был мир у нас. Чтобы дети не плакали, а улыбались и смеялись, дружили и играли. Пусть дети любят друг друга и маму с папой! Вот я люблю свою маму, папу и сестренку. Мне с ними хорошо! (Муратова Милена - 6 лет).Сегодня День защиты детей. Когда я вырасту, и у меня будут мои дети, моя мама превратится от старости в бабушку, и я ей буду помогать, и папе тоже. У нас хорошая, добрая и дружная семья. Как хорошо, что я родился у мамочки!!! (Аблайхан Козикенов - 7 лет).