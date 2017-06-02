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2 июня 2017, 17:22



«Радуга планеты Детства» расцвела в детском саду № 95 «Снежинка».

Ребята речевой группы «Капитошка» со своими воспитателями решили необычно поздравить всех с этим днем. На первом этаже детского сада с самого утра звучали детские песни. Нарядно одетые ребята встречали на первом этаже всех воспитанников детского сада «Снежинка», поздравляли и дарили подарки, сделанные своими руками. Дети, радостные и взволнованные, расходились по своим группам, где их ждали праздничные мероприятия и сюрпризы в течение всего дня.

Просмотров:148 В День защиты детей в детском саду № 95 «Снежинка» прошла праздничная социальная акция «Радуга планеты Детства». Мероприятие было организовано с целью привлечения внимания родителей к этому празднику и для создания положительного настроения.Ребята речевой группы «Капитошка» со своими воспитателями решили необычно поздравить всех с этим днем. На первом этаже детского сада с самого утра звучали детские песни. Нарядно одетые ребята встречали на первом этаже всех воспитанников детского сада «Снежинка», поздравляли и дарили подарки, сделанные своими руками. Дети, радостные и взволнованные, расходились по своим группам, где их ждали праздничные мероприятия и сюрпризы в течение всего дня.