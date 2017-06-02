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2 июня 2017, 17:56



Шанс выиграть приз получит каждый! Бесплатная газета объявлений "зпПЛЮС" вместе с норильчанами готовится отметить День города!

Чтобы принять участие в розыгрыше призов, нужно подать строчное объявление в газету "зпПЛЮС". Принести заполненный купон нужно до 14 июля. Определять победителей будут методом случайного выбора в присутствии спонсоров, оказавших поддержку в предоставлении ценных подарков. Участников, которым улыбнется удача, оповестят о выигрыше посредством SMS или телефонного звонка. Вручение подарков пройдет в редакции рекламной газеты "зпПЛЮС" в 12 часов 18 июня по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д. 18.

Просмотров:124 К главному празднику Норильска сотрудники издания и спонсоры мероприятия подготовили подарки: мультиварку, кофеварку и бескаркасное кресло. Шанс получить один из призов имеет каждый!Чтобы принять участие в розыгрыше призов, нужно подать строчное объявление в газету "зпПЛЮС". Принести заполненный купон нужно до 14 июля.Определять победителей будут методом случайного выбора в присутствии спонсоров, оказавших поддержку в предоставлении ценных подарков. Участников, которым улыбнется удача, оповестят о выигрыше посредством SMS или телефонного звонка.Вручение подарков пройдет в редакции рекламной газеты "зпПЛЮС" в 12 часов 18 июня по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д. 18.