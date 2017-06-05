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5 июня 2017, 12:20



Новая информационная система северного завоза появится в России к концу 2018 года.

«Мы знаем потребности нашего предприятия, но есть потребности населенных пунктов, каких-то других компаний. Новая система северного завоза поможет упорядочить сбор заявок того, что есть. Соответственно под эту более реалистическую и понятную картинку того, что надо завезти, можно будет эффективнее планировать финансирование завоза», - сказал Андрей Бугров. На данный момент завоз в северные территории Красноярского края и предприятия компании осуществляются с помощью судов Енисейского речного пароходства и собственного ледокольного флота компании по льготным ставкам. «Это некий элемент субсидии, который компания предоставляет для того, чтобы цены на продукты питания в Норильске не были чрезмерными или слишком завышенными», - отметил Бугров. Планируется, что новая информационная система в первую очередь появится на водном транспорте, а уже затем на железнодорожном и автомобильном. Она позволит не просто наблюдать за тем, где едет груз, но и даст возможность оплатить и застраховать его без посредников, сообщает НИА-Красноярск. Стоит отметить, что в России насчитывается 25 регионов северного завоза, в том числе восемь арктических, из них три субъекта на 100% входят в территорию северного завоза. Пилотными регионами для обкатки новой системы выступят Камчатка и Якутия, так как в Якутии 89,87% населения проживает в зоне северного завоза, а Камчатка входит в эту зону целиком. В пилотных регионах система появится к концу 2018 года и будет работать по принципу международной системы бронирования GDS (Global Distribution System).

Просмотров:171 Новая система северного завоза будет ориентирована на более эффективное планирование грузоперевозок в арктические территории России. О разрабатываемой системе рассказал заместитель председателя совета директоров компании «Норникель» Андрей Бугров на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.«Мы знаем потребности нашего предприятия, но есть потребности населенных пунктов, каких-то других компаний. Новая система северного завоза поможет упорядочить сбор заявок того, что есть. Соответственно под эту более реалистическую и понятную картинку того, что надо завезти, можно будет эффективнее планировать финансирование завоза», - сказал Андрей Бугров.На данный момент завоз в северные территории Красноярского края и предприятия компании осуществляются с помощью судов Енисейского речного пароходства и собственного ледокольного флота компании по льготным ставкам. «Это некий элемент субсидии, который компания предоставляет для того, чтобы цены на продукты питания в Норильске не были чрезмерными или слишком завышенными», - отметил Бугров.Планируется, что новая информационная система в первую очередь появится на водном транспорте, а уже затем на железнодорожном и автомобильном. Она позволит не просто наблюдать за тем, где едет груз, но и даст возможность оплатить и застраховать его без посредников, сообщает НИА-Красноярск.Стоит отметить, что в России насчитывается 25 регионов северного завоза, в том числе восемь арктических, из них три субъекта на 100% входят в территорию северного завоза. Пилотными регионами для обкатки новой системы выступят Камчатка и Якутия, так как в Якутии 89,87% населения проживает в зоне северного завоза, а Камчатка входит в эту зону целиком.В пилотных регионах система появится к концу 2018 года и будет работать по принципу международной системы бронирования GDS (Global Distribution System).