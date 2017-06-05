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5 июня 2017, 12:24



Норильчанка предстала перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.

Как установили полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю, жительница г. Норильска 1947 года рождения подала документы на получение социальной выплаты в рамках программы переселения граждан из районов Крайнего Севера в районы с более благоприятным климатом. О том, что у нее в собственности уже имеется квартира, женщина намеренно умолчала и на основании ложных сведений получила субсидию в размере почти шесть миллионов рублей. По данному факту следователями ОМВД по г. Норильску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат». Обвиняемая предстала перед судом и была приговорена к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. На имущество злоумышленницы наложен арест.

Просмотров:160 На основании материалов, собранных следователями отдела МВД по г. Норильску, вынесен обвинительный приговор по факту мошенничества при получении выплат по программе переселения из районов Крайнего Севера, сообщает пресс-служба ведомства.Как установили полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю, жительница г. Норильска 1947 года рождения подала документы на получение социальной выплаты в рамках программы переселения граждан из районов Крайнего Севера в районы с более благоприятным климатом. О том, что у нее в собственности уже имеется квартира, женщина намеренно умолчала и на основании ложных сведений получила субсидию в размере почти шесть миллионов рублей.По данному факту следователями ОМВД по г. Норильску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат».Обвиняемая предстала перед судом и была приговорена к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. На имущество злоумышленницы наложен арест.