Фото новости:

Музейная Ночь 20-05-17

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
5 июня 2017, 12:24

Норильчанка предстала перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.


На основании материалов, собранных следователями отдела МВД по г. Норильску, вынесен обвинительный приговор по факту мошенничества при получении выплат по программе переселения из районов Крайнего Севера, сообщает пресс-служба ведомства.
Как установили полицейские совместно с сотрудниками УФСБ по Красноярскому краю, жительница г. Норильска 1947 года рождения подала документы на получение социальной выплаты в рамках программы переселения граждан из районов Крайнего Севера в районы с более благоприятным климатом. О том, что у нее в собственности уже имеется квартира, женщина намеренно умолчала и на основании ложных сведений получила субсидию в размере почти шесть миллионов рублей.
По данному факту следователями ОМВД по г. Норильску было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении выплат».
Обвиняемая предстала перед судом и была приговорена к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. На имущество злоумышленницы наложен арест.

Просмотров:160
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 5 июня 2017 
17:35   Уровень воды в районе моста через реку Хараелах удалось снизить усилиями дорожников. 17:26   Дудинская поэтесса Ксения Николаева признана лучшей на турнире поэтов, прошедшем в рамках 11-го фестиваля «Северная поэзия».
17:22   Норильский клуб самодеятельной песни продолжит свою работу и летом. 17:20   В Норильске прошел 13-й городской фестиваль национальных культур «Край – наш общий дом».
17:14   В субботу участники большой вездеходной экспедиции «На Восток!» познакомили норильчан со своей техникой и планами на ближайшее будущее. 17:12   Сегодня в сквере Пушкина норильчане отметят день рождения поэта.
16:04   В Норильске местный житель подозревается в причинении смертельных травм своей матери. 16:00   Норильчане смогут задать свои вопросы лично прокурору Красноярского края. Михаил Савчин проведет прием граждан в прокуратуре города Норильска.
15:14   Экочас в «Норникеле». Градообразующий гигант приостановил работу основных производственных предприятий в рамках экологической акции, приуроченной к Всемирному дню окружающей среды. 15:13   В Норильске в атриуме СРК «Арена» открылась передвижная фотовыставка «Лето на плато Путорана».
14:50   В Норильске троих выпускников уличили в использовании сотовых телефонов на экзамене. 14:49   Заполярное лето норильская «Маяковка» встречает акцией «СоТворение Сада».
12:37   Ледоход добрался до Дудинки. Подвижки льда фиксируются со вчерашнего дня. 12:24   Норильчанка предстала перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.
12:20   Новая информационная система северного завоза появится в России к концу 2018 года. 12:05   «Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничестве.

 2 июня 2017 
17:56   Шанс выиграть приз получит каждый! Бесплатная газета объявлений "зпПЛЮС" вместе с норильчанами готовится отметить День города! 17:22   «Радуга планеты Детства» расцвела в детском саду № 95 «Снежинка».
17:16   Детский сад № 93 «Капитошка» День защиты детей отметил ярким праздником. 17:10   В Международный день защиты детей в музее Норильска открылась фотовыставка «Детская мода. 100 лет назад».
17:05   В воскресенье, 4 июня, в Публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, в 12.00 стартует «Турнир поэтов». 16:59   В День защиты детей самый северный и самый сказочный карнавал «В Тридевятом царстве» захватил центральную улицу Норильска.
16:47   Работы на дороге, затопленной вышедшей из берегов рекой Хараелах, продолжаются. 16:39   Веселыми песнями и радостным детским смехом началось утро 1 июня в детском саду № 92 «Облачко».
16:38   «Радугой детства» встретили первый день лета кайерканские малыши. 16:30   Виктор Толоконский подвел итоги рабочей поездки делегации края в Санкт-Петербург.
16:28   Добро по-таймырски подарили детям волонтеры и сотрудники Таймырского молодежного центра в День защиты детей. 16:23   В столице Таймыра начал работать первый краевой трудовой отряд старшеклассников.
16:05   В Норильске будут судить угонщика такси. 15:55   С начала года в Норильске задержано 133 нетрезвых водителя.
15:50   В Норильске будут судить мужчину за кражу парфюмерии из магазина. 15:43   Норильские полицейские обеспечили общественный порядок во время карнавального шествия.
15:20   Первые перелеты по новому регламенту работы норильского аэропорта прошли без эксцессов. 13:41   Прокуратура Норильска усмотрела нарушения законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
13:30   Спешите стать первыми!!! В Норильске стартует новый культурный проект «15 вольных критиков». 13:22   Круговорот событий приготовил КДЦ «Юбилейный» в День защиты детей для кайерканцев.
13:16   Опыт «Норникеля» хотят распространить по всему российскому Северу. Проблемы переселения северян обсудили в Совете Федерации. 13:09   Для удобства железнодорожных пассажиров в билетах появились названия вокзалов отправления и прибытия поезда.
13:04   Глава Норильска Олег Курилов встретился с участниками экспедиции «На Восток!». 12:58   Самый мощный ледокол в мире «Лидер» сделает Севморпуть обычной круглогодичной трассой.
12:45   В Красноярском крае «Ребенок в опасности». 10:58   Вода в Енисее в районе Дудинки продолжает подниматься, кромка льда находится в 200 км от города.

 1 июня 2017 
22:19   В окрестностях Норильска река Хараелах вышла из берегов и затопила дорогу в промышленной зоне. 17:42   Жителя Алтайского края будут судить в Норильске за грабеж.
17:34   В апреле в Норильске подросли цены на мясо, молоко и овощи, а крупы, сахар и масло растительное – подешевели. 16:35   Норильские полицейские и общественники в День защиты детей встретились с воспитанниками детского дома.
16:13   Началась регистрация всех желающих принять участие во втором благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 16:02   На Таймыре стартовала профилактическая операция «Подросток – лето 2017».
15:49   В Норильском индустриальном государственном институте набраны как минимум две группы будущих первокурсников из числа выпускников Норильского политехнического колледжа. 15:48   В праздник Святой Троицы епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершит торжественное богослужение в рудной столице.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх