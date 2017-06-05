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5 июня 2017, 12:37



Ледоход добрался до Дудинки. Подвижки льда фиксируются со вчерашнего дня.

В Потапово вода поднялась на 5 см за сутки и достигла уровня 9 м 34 см. Сейчас в Потапово ледоход 3 балла. Кромка льда находится в 47 км ниже Потапово, примерно в 50 км от Дудинки. В самой Дкудинке со вчерашнего дня фиксируются подвижки льда. Горожане стали активно прибывать на берег Енисея. Вчера же в районе набережной сотрудники ГОиЧС сняли двоих подростков с льдины. Сегодня в Дудинке фиксировалась активная подвижка льда с 09.00 до 10.00. Затем лед остановился. Отмечается подъем уровня воды в Енисее. На 10.30 он составил 13 м 20 см. В прошлом году ледоход в Дудинке пошел 4 июня.

Просмотров:344 Сегодня по состоянию на 08.00 уровень воды в реке Енисей в районе города Дудинка поднялся на 70 см и составляет 12 м 82 см, сообщили в Управлении по делам ГО и ЧС Администрации района.В Потапово вода поднялась на 5 см за сутки и достигла уровня 9 м 34 см. Сейчас в Потапово ледоход 3 балла.Кромка льда находится в 47 км ниже Потапово, примерно в 50 км от Дудинки.В самой Дкудинке со вчерашнего дня фиксируются подвижки льда. Горожане стали активно прибывать на берег Енисея. Вчера же в районе набережной сотрудники ГОиЧС сняли двоих подростков с льдины.Сегодня в Дудинке фиксировалась активная подвижка льда с 09.00 до 10.00. Затем лед остановился. Отмечается подъем уровня воды в Енисее. На 10.30 он составил 13 м 20 см.В прошлом году ледоход в Дудинке пошел 4 июня.