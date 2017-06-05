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5 июня 2017, 14:49



Заполярное лето норильская «Маяковка» встречает акцией «СоТворение Сада».

Жители города приглашаются 17 июня в 17.00 на Театральную площадь, чтобы принять участие в благотворительной акции "СоТворение Сада", которая начнет современную историю зимнего сада театра. Горожанам предлагается принести с собой горшечные растения, которые станут первыми жителями в театральном зимнем саду. Собравшимся гарантируется хорошее настроение, выступления артистов театра, музыка, мастер-классы по созданию садовых птиц и оформлению именных цветочных горшков. Инициаторами акции стали корпоративные волонтеры «Норникеля» и Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского. Акция пройдет в рамках летнего благотворительного фестиваля «Добрый Норильск».

Просмотров:107 Идея зимнего сада в театре, если вспомнить, была изначально заложена в проект здания его архитекторами, ее обсуждали норильчане еще в конце 1980-х. Сейчас настало время реализации задуманного: в зрительском фойе будет создана композиция из растений и цветов. В таком пространстве произведения искусства и события культуры будут особенно бодрить и тонизировать, что активизирует творческий диалог деятелей театра со зрителями.Жители города приглашаются 17 июня в 17.00 на Театральную площадь, чтобы принять участие в благотворительной акции "СоТворение Сада", которая начнет современную историю зимнего сада театра. Горожанам предлагается принести с собой горшечные растения, которые станут первыми жителями в театральном зимнем саду.Собравшимся гарантируется хорошее настроение, выступления артистов театра, музыка, мастер-классы по созданию садовых птиц и оформлению именных цветочных горшков.Инициаторами акции стали корпоративные волонтеры «Норникеля» и Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского. Акция пройдет в рамках летнего благотворительного фестиваля «Добрый Норильск».