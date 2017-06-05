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5 июня 2017, 14:50



В Норильске троих выпускников уличили в использовании сотовых телефонов на экзамене.

К слову, на недавнем ЕГЭ по базовой математике троих норильских 11-классников уличили в том, что они пользовались телефонами. Двое из них, которые сдавали только обязательную базовую математику, уже точно останутся без аттестатов и либо воспользуются документами об окончании 9 классов и поступят на базе неполного среднего образования в средние профессиональные учебные заведения, либо будут пересдавать базовую математику осенью. Еще один выпускник, кроме базовой, изначально собирался сдавать еще и профильную математику, так что его шанс получить аттестат зрелости и поступить в вуз на выбранную специальность пока достаточно высок.

Просмотров:128 Сегодня, 5 июня, 11-классники сдают самый «массовый» ЕГЭ – обществознание. На протяжении многих лет практически во всех городах страны и в Норильске в частности этот предмет выбирает большинство выпускников.К слову, на недавнем ЕГЭ по базовой математике троих норильских 11-классников уличили в том, что они пользовались телефонами. Двое из них, которые сдавали только обязательную базовую математику, уже точно останутся без аттестатов и либо воспользуются документами об окончании 9 классов и поступят на базе неполного среднего образования в средние профессиональные учебные заведения, либо будут пересдавать базовую математику осенью.Еще один выпускник, кроме базовой, изначально собирался сдавать еще и профильную математику, так что его шанс получить аттестат зрелости и поступить в вуз на выбранную специальность пока достаточно высок.