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5 июня 2017, 15:13

В Норильске в атриуме СРК «Арена» открылась передвижная фотовыставка «Лето на плато Путорана».


Выставка приурочена к 100-летию заповедной системы России. Перед этим выставка путешествовала по заводам и рудникам «Норникеля». Экспозиция выставлялась на Талнахской обогатительной фабрике, Надеждинском металлургическом и медном заводах, на рудниках: «Таймырский», «Октябрьский», «Комсомольский», «Маяк» и «Заполярный», на шахте «Ангидрит» и в Заполярном транспортном филиале в Дудинке. За три месяца передвижную выставку посетили более 10 тысяч человек, соообщила директор департамента общественных связей Заполярного филиала компании «Норникель» Татьяна Смирнова.
В фотоэкспозицию вошли более 60 работ, сделанных московскими фотографами. Ее авторы - Вячеслав Шут и Максим Шаповалов, Александр Антонов, Денис Симонов, а также директор Объединенной дирекции заповедников Таймыра Виктор Матасов. Это совместный проект Заполярного филиала «Норникеля» и Объединенной дирекции заповедников Таймыра. Все фотографии были сделаны в ходе трехдневного вертолетного облета Путоранского заповедника, организованного при финансовой поддержке «Норникеля» в 2015 году.
На экспозиции представлена подробная карта туристических маршрутов по плато Путорана. Как рассказал директор «Заповедников Таймыра» Виктор Матасов, «Норникель» традиционно поддерживает проекты Объединенной дирекции заповедников Таймыра, большая часть из которых направлена на создание условий для организации посещения норильчанами территории плато Путорана. Так, на озере Лама появилась обустроенная площадка под палаточный лагерь, которая в 2016 году приняла первых посетителей. Стало более доступно для посещения озеро Собачье - на его берегу построены комфортабельные гостевые дома.

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 5 июня 2017 
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17:22   Норильский клуб самодеятельной песни продолжит свою работу и летом. 17:20   В Норильске прошел 13-й городской фестиваль национальных культур «Край – наш общий дом».
17:14   В субботу участники большой вездеходной экспедиции «На Восток!» познакомили норильчан со своей техникой и планами на ближайшее будущее. 17:12   Сегодня в сквере Пушкина норильчане отметят день рождения поэта.
16:04   В Норильске местный житель подозревается в причинении смертельных травм своей матери. 16:00   Норильчане смогут задать свои вопросы лично прокурору Красноярского края. Михаил Савчин проведет прием граждан в прокуратуре города Норильска.
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14:50   В Норильске троих выпускников уличили в использовании сотовых телефонов на экзамене. 14:49   Заполярное лето норильская «Маяковка» встречает акцией «СоТворение Сада».
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 2 июня 2017 
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16:47   Работы на дороге, затопленной вышедшей из берегов рекой Хараелах, продолжаются. 16:39   Веселыми песнями и радостным детским смехом началось утро 1 июня в детском саду № 92 «Облачко».
16:38   «Радугой детства» встретили первый день лета кайерканские малыши. 16:30   Виктор Толоконский подвел итоги рабочей поездки делегации края в Санкт-Петербург.
16:28   Добро по-таймырски подарили детям волонтеры и сотрудники Таймырского молодежного центра в День защиты детей. 16:23   В столице Таймыра начал работать первый краевой трудовой отряд старшеклассников.
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15:50   В Норильске будут судить мужчину за кражу парфюмерии из магазина. 15:43   Норильские полицейские обеспечили общественный порядок во время карнавального шествия.
15:20   Первые перелеты по новому регламенту работы норильского аэропорта прошли без эксцессов. 13:41   Прокуратура Норильска усмотрела нарушения законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
13:30   Спешите стать первыми!!! В Норильске стартует новый культурный проект «15 вольных критиков». 13:22   Круговорот событий приготовил КДЦ «Юбилейный» в День защиты детей для кайерканцев.
13:16   Опыт «Норникеля» хотят распространить по всему российскому Северу. Проблемы переселения северян обсудили в Совете Федерации. 13:09   Для удобства железнодорожных пассажиров в билетах появились названия вокзалов отправления и прибытия поезда.
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 1 июня 2017 
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16:13   Началась регистрация всех желающих принять участие во втором благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 16:02   На Таймыре стартовала профилактическая операция «Подросток – лето 2017».
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