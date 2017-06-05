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5 июня 2017, 15:13



В Норильске в атриуме СРК «Арена» открылась передвижная фотовыставка «Лето на плато Путорана».

В фотоэкспозицию вошли более 60 работ, сделанных московскими фотографами. Ее авторы - Вячеслав Шут и Максим Шаповалов, Александр Антонов, Денис Симонов, а также директор Объединенной дирекции заповедников Таймыра Виктор Матасов. Это совместный проект Заполярного филиала «Норникеля» и Объединенной дирекции заповедников Таймыра. Все фотографии были сделаны в ходе трехдневного вертолетного облета Путоранского заповедника, организованного при финансовой поддержке «Норникеля» в 2015 году. На экспозиции представлена подробная карта туристических маршрутов по плато Путорана. Как рассказал директор «Заповедников Таймыра» Виктор Матасов, «Норникель» традиционно поддерживает проекты Объединенной дирекции заповедников Таймыра, большая часть из которых направлена на создание условий для организации посещения норильчанами территории плато Путорана. Так, на озере Лама появилась обустроенная площадка под палаточный лагерь, которая в 2016 году приняла первых посетителей. Стало более доступно для посещения озеро Собачье - на его берегу построены комфортабельные гостевые дома.

Просмотров:126 Выставка приурочена к 100-летию заповедной системы России. Перед этим выставка путешествовала по заводам и рудникам «Норникеля». Экспозиция выставлялась на Талнахской обогатительной фабрике, Надеждинском металлургическом и медном заводах, на рудниках: «Таймырский», «Октябрьский», «Комсомольский», «Маяк» и «Заполярный», на шахте «Ангидрит» и в Заполярном транспортном филиале в Дудинке. За три месяца передвижную выставку посетили более 10 тысяч человек, соообщила директор департамента общественных связей Заполярного филиала компании «Норникель» Татьяна Смирнова.В фотоэкспозицию вошли более 60 работ, сделанных московскими фотографами. Ее авторы - Вячеслав Шут и Максим Шаповалов, Александр Антонов, Денис Симонов, а также директор Объединенной дирекции заповедников Таймыра Виктор Матасов. Это совместный проект Заполярного филиала «Норникеля» и Объединенной дирекции заповедников Таймыра. Все фотографии были сделаны в ходе трехдневного вертолетного облета Путоранского заповедника, организованного при финансовой поддержке «Норникеля» в 2015 году.На экспозиции представлена подробная карта туристических маршрутов по плато Путорана. Как рассказал директор «Заповедников Таймыра» Виктор Матасов, «Норникель» традиционно поддерживает проекты Объединенной дирекции заповедников Таймыра, большая часть из которых направлена на создание условий для организации посещения норильчанами территории плато Путорана. Так, на озере Лама появилась обустроенная площадка под палаточный лагерь, которая в 2016 году приняла первых посетителей. Стало более доступно для посещения озеро Собачье - на его берегу построены комфортабельные гостевые дома.