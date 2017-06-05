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5 июня 2017, 15:14



Экочас в «Норникеле». Градообразующий гигант приостановил работу основных производственных предприятий в рамках экологической акции, приуроченной к Всемирному дню окружающей среды.

В Норильске были приостановлены обе печи Ванюкова и конверторы плавильного цеха медного завода. Это позволило снизить использование более чем на восемь тысяч кубических метров кислорода, более одной тысячи кубометров природного газа, а также снизить объем суточного выброса газа в атмосферу. В свою очередь в Кольской ГМК полностью остановили на планово-предупредительный ремонт плавильно-конверторный участок металлургического цеха (две печи кипящего слоя, одна отражательная печь, два конвертора). Приостановка работы продлилась с 9.00 до 14.00. Плавильный цех в поселке Никель с 9.00 до 15.00 на 30% снизил нагрузку на оборудование электропечного и конверторного переделов. «Снижение негативного воздействия на окружающую среду на Норильск – наш приоритет, поэтому мы посчитали важным принять участие в этой акции и обратить внимание жителей на наши усилия в этом направлении. Такое сокращение мощностей позволило соблюсти безопасность технологических режимов плавильных агрегатов», - отметил главный инженер медного завода Александр Леонов. В Заполярном филиале добавили, что участие в экологической акции «Экочас «Норникеля» не повлияет на долгосрочные производственные задачи компании. Работа всех подразделений была спланирована таким образом, чтобы они смогли провести в период приостановки плановые ремонты.

Просмотров:131 В акции, цель которой – сократить негативное воздействие предприятий на окружающую среду, приняли участие основные подразделения компании в Норильске и на Кольском полуострове.В Норильске были приостановлены обе печи Ванюкова и конверторы плавильного цеха медного завода. Это позволило снизить использование более чем на восемь тысяч кубических метров кислорода, более одной тысячи кубометров природного газа, а также снизить объем суточного выброса газа в атмосферу.В свою очередь в Кольской ГМК полностью остановили на планово-предупредительный ремонт плавильно-конверторный участок металлургического цеха (две печи кипящего слоя, одна отражательная печь, два конвертора). Приостановка работы продлилась с 9.00 до 14.00. Плавильный цех в поселке Никель с 9.00 до 15.00 на 30% снизил нагрузку на оборудование электропечного и конверторного переделов.«Снижение негативного воздействия на окружающую среду на Норильск – наш приоритет, поэтому мы посчитали важным принять участие в этой акции и обратить внимание жителей на наши усилия в этом направлении. Такое сокращение мощностей позволило соблюсти безопасность технологических режимов плавильных агрегатов», - отметил главный инженер медного завода Александр Леонов.В Заполярном филиале добавили, что участие в экологической акции «Экочас «Норникеля» не повлияет на долгосрочные производственные задачи компании. Работа всех подразделений была спланирована таким образом, чтобы они смогли провести в период приостановки плановые ремонты.