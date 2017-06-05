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5 июня 2017, 16:00



Норильчане смогут задать свои вопросы лично прокурору Красноярского края. Михаил Савчин проведет прием граждан в прокуратуре города Норильска.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь на руках письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной, муниципальной власти, надо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.

Просмотров:117 Прием граждан будет проходить 10 июня с 14.00 до 17.00 в помещении прокуратуры по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 12.Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам необходимо иметь на руках письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы государственной, муниципальной власти, надо приобщить к заявлению копии полученных ранее ответов.