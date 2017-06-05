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5 июня 2017, 16:04



В Норильске местный житель подозревается в причинении смертельных травм своей матери.

По предварительной версии следствия, 17 мая 2017 года в утреннее время в одной из квартир жилого дома, расположенного в центральной части города Норильска, 35-летний мужчина распивал спиртное. Когда его 72-летняя мать сделала ему замечание по поводу злоупотребления спиртными напитками, сын умышленно нанес ей множественные удары руками по голове и телу, причинив телесные повреждения различной степени тяжести, от которых потерпевшая через непродолжительное время скончалась на месте преступления. В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

Просмотров:138 Следственные органы Следственного комитета РФ по Красноярскому краю возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК РФ, сообщается на сайте краевого ведомства.По предварительной версии следствия, 17 мая 2017 года в утреннее время в одной из квартир жилого дома, расположенного в центральной части города Норильска, 35-летний мужчина распивал спиртное. Когда его 72-летняя мать сделала ему замечание по поводу злоупотребления спиртными напитками, сын умышленно нанес ей множественные удары руками по голове и телу, причинив телесные повреждения различной степени тяжести, от которых потерпевшая через непродолжительное время скончалась на месте преступления.В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельства происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.