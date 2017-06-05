Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

5 июня 2017, 17:12



Сегодня в сквере Пушкина норильчане отметят день рождения поэта.

Для участия в фотосессии мужчины могут по примеру Пушкина украсить свое лицо бакенбардами, дамы захватить веера, а дети – нарисовать на лице кошачьи усы. Но тех, кто по каким-то причинам не сможет этого сделать, постараются обеспечить необходимыми атрибутами.

Просмотров:119 В этом году народный праздник начнется в 18.00. Поклонников великого поэта ждут: встреча с самим Александром Сергеевичем и вездесущим ученым котом, чтение стихов на разных языках, сказочный флешмоб, «классическая» фотосессия, аквагрим, раздача книг и многое другое. В команду активистов, организующих этот праздник, вошли и специалисты городской библиотеки, и журналисты «Заполярной правды».Для участия в фотосессии мужчины могут по примеру Пушкина украсить свое лицо бакенбардами, дамы захватить веера, а дети – нарисовать на лице кошачьи усы. Но тех, кто по каким-то причинам не сможет этого сделать, постараются обеспечить необходимыми атрибутами.