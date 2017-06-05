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5 июня 2017, 17:14



В субботу участники большой вездеходной экспедиции «На Восток!» познакомили норильчан со своей техникой и планами на ближайшее будущее.

Многие приходили специально - не только взглянуть на диковинную технику, но и поинтересоваться конкретными особенностями конструкции. Мастеровитые любители транспорта высокой проходимости два часа не отпускали разработчика вездеходов и руководителя экспедиции Алексей Гарагашьяна, засыпая его вопросами. Не меньший напор пришлось выдержать и его коллегам. Кроме местных кулибиных посмотреть на вездеходы профессиональным взглядом пришли специалисты МЧС, силовых структур, дорожно-транспортных предприятий Большого Норильска. При это никому не возбранялось не только осматривать машины снаружи, но и залазить внутрь. Для особо пытливых специалистов члены экипажей даже открывали моторные отсеки, демонстрировали узлы и агрегаты в трюмах. В понедельник после планового технического обслуживания на базе МЧС Норильска вездеходы отправились из НПР на следующий этап путешествия через Путорану. По словам участников экспедиции, полуторамесячный путь из Архангельска до Таймыра и Норильска является не самым сложным этапом маршрута. Конечной точки своего путешествия - в Петропавловске-Камчатском экипажи четырех вездеходов «Шерп» планируют достигнуть в ноябре этого года.

Просмотров:118 Три из четырех вездеходов «Шерп» были выставлены на всеобщее обозрение в субботу на Ленинском проспекте, на площадке в районе бульвара Влюбленных. Техника сразу собрала вокруг себя изрядное число любопытствующих. У большинства интерес вызывал в первую очередь внешний вид вездеходов: машины своей компактностью и несоразмерно большими колесами оригинального вида заставляли прохожих останавливаться, чтобы просто посмотреть на них.Многие приходили специально - не только взглянуть на диковинную технику, но и поинтересоваться конкретными особенностями конструкции. Мастеровитые любители транспорта высокой проходимости два часа не отпускали разработчика вездеходов и руководителя экспедиции Алексей Гарагашьяна, засыпая его вопросами. Не меньший напор пришлось выдержать и его коллегам.Кроме местных кулибиных посмотреть на вездеходы профессиональным взглядом пришли специалисты МЧС, силовых структур, дорожно-транспортных предприятий Большого Норильска. При это никому не возбранялось не только осматривать машины снаружи, но и залазить внутрь. Для особо пытливых специалистов члены экипажей даже открывали моторные отсеки, демонстрировали узлы и агрегаты в трюмах.В понедельник после планового технического обслуживания на базе МЧС Норильска вездеходы отправились из НПР на следующий этап путешествия через Путорану. По словам участников экспедиции, полуторамесячный путь из Архангельска до Таймыра и Норильска является не самым сложным этапом маршрута. Конечной точки своего путешествия - в Петропавловске-Камчатском экипажи четырех вездеходов «Шерп» планируют достигнуть в ноябре этого года.