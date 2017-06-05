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5 июня 2017, 17:20



В Норильске прошел 13-й городской фестиваль национальных культур «Край – наш общий дом».

Стоит отметить, что в Норильске сегодня проживают представители более 70 национальностей. На фестивале царил дух искреннего уважения, радости творчества, любви к могучей России и малой родине.

Просмотров:114 Представители 15 национально-культурных объединений и творческих коллективов из Норильска и Дудинки, в том числе и казачества, презентовали свою деятельность в выставочном зале городского Центра культуры, провели мастер-классы, устроили выставки декоративно-прикладного искусства и площадки для национальных игр. Завершился фестиваль гала-концертом с яркими песенными и танцевальными номерами.Стоит отметить, что в Норильске сегодня проживают представители более 70 национальностей. На фестивале царил дух искреннего уважения, радости творчества, любви к могучей России и малой родине.