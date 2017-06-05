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5 июня 2017, 17:22



Норильский клуб самодеятельной песни продолжит свою работу и летом.



Просмотров:111 В конце июня в ГЦК состоится концерт Сергея и Светланы Макаровых - поющей семейной пары из Талнаха. А в августе выступит трио КСП: руководитель клуба Олег Марчук и его товарищи Светлана Крушинская и Александр Корнуков готовят новую программу из песен любимых авторов. Норильское трио зовут и с летними концертами в Снежногорск и Вятку. И, конечно, надеемся спеть вместе с нашими бардами на туристическом слете на реке Хараелах в начале июля.