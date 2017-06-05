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5 июня 2017, 17:22

Норильский клуб самодеятельной песни продолжит свою работу и летом.


В конце июня в ГЦК состоится концерт Сергея и Светланы Макаровых - поющей семейной пары из Талнаха. А в августе выступит трио КСП: руководитель клуба Олег Марчук и его товарищи Светлана Крушинская и Александр Корнуков готовят новую программу из песен любимых авторов. Норильское трио зовут и с летними концертами в Снежногорск и Вятку. И, конечно, надеемся спеть вместе с нашими бардами на туристическом слете на реке Хараелах в начале июля.
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    Список новостей

 5 июня 2017 
17:35   Уровень воды в районе моста через реку Хараелах удалось снизить усилиями дорожников. 17:26   Дудинская поэтесса Ксения Николаева признана лучшей на турнире поэтов, прошедшем в рамках 11-го фестиваля «Северная поэзия».
17:22   Норильский клуб самодеятельной песни продолжит свою работу и летом. 17:20   В Норильске прошел 13-й городской фестиваль национальных культур «Край – наш общий дом».
17:14   В субботу участники большой вездеходной экспедиции «На Восток!» познакомили норильчан со своей техникой и планами на ближайшее будущее. 17:12   Сегодня в сквере Пушкина норильчане отметят день рождения поэта.
16:04   В Норильске местный житель подозревается в причинении смертельных травм своей матери. 16:00   Норильчане смогут задать свои вопросы лично прокурору Красноярского края. Михаил Савчин проведет прием граждан в прокуратуре города Норильска.
15:14   Экочас в «Норникеле». Градообразующий гигант приостановил работу основных производственных предприятий в рамках экологической акции, приуроченной к Всемирному дню окружающей среды. 15:13   В Норильске в атриуме СРК «Арена» открылась передвижная фотовыставка «Лето на плато Путорана».
14:50   В Норильске троих выпускников уличили в использовании сотовых телефонов на экзамене. 14:49   Заполярное лето норильская «Маяковка» встречает акцией «СоТворение Сада».
12:37   Ледоход добрался до Дудинки. Подвижки льда фиксируются со вчерашнего дня. 12:24   Норильчанка предстала перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.
12:20   Новая информационная система северного завоза появится в России к концу 2018 года. 12:05   «Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничестве.

 2 июня 2017 
17:56   Шанс выиграть приз получит каждый! Бесплатная газета объявлений "зпПЛЮС" вместе с норильчанами готовится отметить День города! 17:22   «Радуга планеты Детства» расцвела в детском саду № 95 «Снежинка».
17:16   Детский сад № 93 «Капитошка» День защиты детей отметил ярким праздником. 17:10   В Международный день защиты детей в музее Норильска открылась фотовыставка «Детская мода. 100 лет назад».
17:05   В воскресенье, 4 июня, в Публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, в 12.00 стартует «Турнир поэтов». 16:59   В День защиты детей самый северный и самый сказочный карнавал «В Тридевятом царстве» захватил центральную улицу Норильска.
16:47   Работы на дороге, затопленной вышедшей из берегов рекой Хараелах, продолжаются. 16:39   Веселыми песнями и радостным детским смехом началось утро 1 июня в детском саду № 92 «Облачко».
16:38   «Радугой детства» встретили первый день лета кайерканские малыши. 16:30   Виктор Толоконский подвел итоги рабочей поездки делегации края в Санкт-Петербург.
16:28   Добро по-таймырски подарили детям волонтеры и сотрудники Таймырского молодежного центра в День защиты детей. 16:23   В столице Таймыра начал работать первый краевой трудовой отряд старшеклассников.
16:05   В Норильске будут судить угонщика такси. 15:55   С начала года в Норильске задержано 133 нетрезвых водителя.
15:50   В Норильске будут судить мужчину за кражу парфюмерии из магазина. 15:43   Норильские полицейские обеспечили общественный порядок во время карнавального шествия.
15:20   Первые перелеты по новому регламенту работы норильского аэропорта прошли без эксцессов. 13:41   Прокуратура Норильска усмотрела нарушения законности при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях.
13:30   Спешите стать первыми!!! В Норильске стартует новый культурный проект «15 вольных критиков». 13:22   Круговорот событий приготовил КДЦ «Юбилейный» в День защиты детей для кайерканцев.
13:16   Опыт «Норникеля» хотят распространить по всему российскому Северу. Проблемы переселения северян обсудили в Совете Федерации. 13:09   Для удобства железнодорожных пассажиров в билетах появились названия вокзалов отправления и прибытия поезда.
13:04   Глава Норильска Олег Курилов встретился с участниками экспедиции «На Восток!». 12:58   Самый мощный ледокол в мире «Лидер» сделает Севморпуть обычной круглогодичной трассой.
12:45   В Красноярском крае «Ребенок в опасности». 10:58   Вода в Енисее в районе Дудинки продолжает подниматься, кромка льда находится в 200 км от города.

 1 июня 2017 
22:19   В окрестностях Норильска река Хараелах вышла из берегов и затопила дорогу в промышленной зоне. 17:42   Жителя Алтайского края будут судить в Норильске за грабеж.
17:34   В апреле в Норильске подросли цены на мясо, молоко и овощи, а крупы, сахар и масло растительное – подешевели. 16:35   Норильские полицейские и общественники в День защиты детей встретились с воспитанниками детского дома.
16:13   Началась регистрация всех желающих принять участие во втором благотворительном забеге «Норильск, беги со мной!». 16:02   На Таймыре стартовала профилактическая операция «Подросток – лето 2017».
15:49   В Норильском индустриальном государственном институте набраны как минимум две группы будущих первокурсников из числа выпускников Норильского политехнического колледжа. 15:48   В праздник Святой Троицы епископ Норильский и Туруханский Агафангел совершит торжественное богослужение в рудной столице.




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