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5 июня 2017, 17:26



Дудинская поэтесса Ксения Николаева признана лучшей на турнире поэтов, прошедшем в рамках 11-го фестиваля «Северная поэзия».

Дудинские литераторы Валентина Заварзина, Елена Градинарова, бард Сергей Сигуней и их товарищи всегда украшают своими выступлениями поэтические встречи в Норильске. На этот раз директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова, под крылом которой процветает поэтический «Борей», была удостоена награды за подвижничество от благотворительного фонда «Территория добра». Дудинцы, которые в этом году отмечают 350-летие родного города, всегда ждут в гости в главный чум Таймыра, как в народе называют ТДНТ. Его атмосфера всегда вдохновляет на творчество. Организаторы фестиваля из центра литературного творчества «Водолей» и Союза писателей Таймыра во главе с Татьяной Шайбулатовой отметили на фестивале и участников конкурса «Новое перо». У свободного микрофона могли прочесть свои стихи все желающие, а в литературном буфете потчевали вкусностями, приготовленными норильчанами по рецептам великих писателей. Особенно понравились напиток камра и пирог чакката от самого Макса Фрея, творчество которого очень ценит норильская поэтесса Наталья Шишкина.

Просмотров:122 Литературный праздник собрал в Публичной библиотеке норильских и таймырских поэтов разных поколений. Ненка по крови Ксения Николаева родом из поселка Усть-Порт, пишет с детства, сейчас живет в Дудинке, трудится диспетчером в фирме такси. Четыре года назад, когда ей было 17 лет, она впервые приехала на фестиваль в составе делегации литературного клуба «Борей» Таймырского дома народного творчества и сразу запомнилась своими дерзкими строчками любителям поэзии. Знатоки ценят ее за интересные метафоры, особый взгляд на мир... и умение весело похулиганить в стихах.Дудинские литераторы Валентина Заварзина, Елена Градинарова, бард Сергей Сигуней и их товарищи всегда украшают своими выступлениями поэтические встречи в Норильске. На этот раз директор Таймырского дома народного творчества Любовь Попова, под крылом которой процветает поэтический «Борей», была удостоена награды за подвижничество от благотворительного фонда «Территория добра». Дудинцы, которые в этом году отмечают 350-летие родного города, всегда ждут в гости в главный чум Таймыра, как в народе называют ТДНТ. Его атмосфера всегда вдохновляет на творчество.Организаторы фестиваля из центра литературного творчества «Водолей» и Союза писателей Таймыра во главе с Татьяной Шайбулатовой отметили на фестивале и участников конкурса «Новое перо». У свободного микрофона могли прочесть свои стихи все желающие, а в литературном буфете потчевали вкусностями, приготовленными норильчанами по рецептам великих писателей. Особенно понравились напиток камра и пирог чакката от самого Макса Фрея, творчество которого очень ценит норильская поэтесса Наталья Шишкина.