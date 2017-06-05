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5 июня 2017, 17:35



Уровень воды в районе моста через реку Хараелах удалось снизить усилиями дорожников.

Во избежание критической ситуации в случае волнообразного движения воды в искусственный водоем ТЭЦ-2 ниже по течению дорожники приняли решение снизить уровень воды у моста, прокопав траншею прямо поперек дороги. Проран глубиной 1.5 метра снизил нагрузку на мост, однако не понизил уровень воды. Тогда дорожники углубили траншею до 6 метров и остановили подъем. В настоящее время проран справляется с потоком, однако работы по расчистке водоводов под мостом продолжаются круглосуточно. По словам начальника "Норильскавтодора" Олега Криста, в целях ускорения процесса, возможно, придется воспользоваться промышленным огнеметом, чтобы растопить лед в водоводах. Ситуация находится под контролем, аварийный участок дороги закрыт, технике рекомендовано двигаться в обход до завершения работ и восстановления дорожного полотна.

Просмотров:150 В результате резкого потепления и таяния снега в горах усилившийся поток воды в реке Хараелах 31 мая забил льдом, грунтом и камнем водоводы под мостом. В результате с одной стороны моста образовался полноводный водоем, излишек воды из которого стали переливаться на другую сторону прямо через автотрассу.Во избежание критической ситуации в случае волнообразного движения воды в искусственный водоем ТЭЦ-2 ниже по течению дорожники приняли решение снизить уровень воды у моста, прокопав траншею прямо поперек дороги.Проран глубиной 1.5 метра снизил нагрузку на мост, однако не понизил уровень воды. Тогда дорожники углубили траншею до 6 метров и остановили подъем. В настоящее время проран справляется с потоком, однако работы по расчистке водоводов под мостом продолжаются круглосуточно. По словам начальника "Норильскавтодора" Олега Криста, в целях ускорения процесса, возможно, придется воспользоваться промышленным огнеметом, чтобы растопить лед в водоводах.Ситуация находится под контролем, аварийный участок дороги закрыт, технике рекомендовано двигаться в обход до завершения работ и восстановления дорожного полотна.