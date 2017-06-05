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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:35 Уровень воды в районе моста через реку Хараелах удалось снизить усилиями дорожников.
17:26 Дудинская поэтесса Ксения Николаева признана лучшей на турнире поэтов, прошедшем в рамках 11-го фестиваля «Северная поэзия».
17:22 Норильский клуб самодеятельной песни продолжит свою работу и летом.
17:20 В Норильске прошел 13-й городской фестиваль национальных культур «Край – наш общий дом».
17:14 В субботу участники большой вездеходной экспедиции «На Восток!» познакомили норильчан со своей техникой и планами на ближайшее будущее.
17:12 Сегодня в сквере Пушкина норильчане отметят день рождения поэта.
16:04 В Норильске местный житель подозревается в причинении смертельных травм своей матери.
16:00 Норильчане смогут задать свои вопросы лично прокурору Красноярского края. Михаил Савчин проведет прием граждан в прокуратуре города Норильска.
15:14 Экочас в «Норникеле». Градообразующий гигант приостановил работу основных производственных предприятий в рамках экологической акции, приуроченной к Всемирному дню окружающей среды.
15:13 В Норильске в атриуме СРК «Арена» открылась передвижная фотовыставка «Лето на плато Путорана».
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