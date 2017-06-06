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6 июня 2017, 10:16



«Норникель» подает пример государственно-частного партнерства, софинансируя программу переселения пенсионеров Норильска.

Она напомнила, что на протяжении 10 лет компания выделяет ежегодно 850 млн рублей на переселение пенсионеров из Норильска в рамках четырехстороннего соглашения между Министерством регионального развития РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и «Норникелем», которое было подписано в 2010 году. Однако, в связи с тяжелой экономической ситуацией, последние 2 года федеральное финансирование программы не проводилось. При этом вице-президент «Норникеля» отметила, что есть надежда на то, что с 2018 года ситуация изменится. Лариса Зелькова отметила также, что программа переселения - один из эффективных примеров государственно-частного партнерства. «Ее емкость - 2 тысячи человек в год. Безусловно, можно было бы увеличить пропускные способности этой программы, если бы все участники согласились вкладывать чуть большие ресурсы, но учитывая непростую экономическую ситуацию, пока мы не дождемся такого решения», - добавила она.

Просмотров:155 Об этом сообщила старший вице-президент - руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью «Норникеля» Лариса Зелькова в интервью агентству ТАСС на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.Она напомнила, что на протяжении 10 лет компания выделяет ежегодно 850 млн рублей на переселение пенсионеров из Норильска в рамках четырехстороннего соглашения между Министерством регионального развития РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и «Норникелем», которое было подписано в 2010 году.Однако, в связи с тяжелой экономической ситуацией, последние 2 года федеральное финансирование программы не проводилось. При этом вице-президент «Норникеля» отметила, что есть надежда на то, что с 2018 года ситуация изменится.Лариса Зелькова отметила также, что программа переселения - один из эффективных примеров государственно-частного партнерства. «Ее емкость - 2 тысячи человек в год. Безусловно, можно было бы увеличить пропускные способности этой программы, если бы все участники согласились вкладывать чуть большие ресурсы, но учитывая непростую экономическую ситуацию, пока мы не дождемся такого решения», - добавила она.