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6 июня 2017, 10:26



Программу материнского капитала предлагают продлить до 2023 года.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина, который при этом также отмечает, что пока данный документ не согласован с Минфном и Минэкономразвития. Поддержка в виде материнского капитала оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. В 2016 году размер материнского капитала составил 453 026 рублей. Программа была продлена до 2018 года включительно, сообщает НИА-Красноярск.

Просмотров:134 Министерство труда внесло в правительство законопроект, согласно которому предлагается продлить программу материнского капитала до 2023 года.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Максима Топилина, который при этом также отмечает, что пока данный документ не согласован с Минфном и Минэкономразвития.Поддержка в виде материнского капитала оказывается с 1 января 2007 года при рождении или усыновлении второго, третьего или последующего ребенка, имеющего российское гражданство, при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные меры государственной поддержки. В 2016 году размер материнского капитала составил 453 026 рублей. Программа была продлена до 2018 года включительно, сообщает НИА-Красноярск.