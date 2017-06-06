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6 июня 2017, 10:31



МВД предлагает увеличить государственные пошлины за загранпаспорта и водительские права.

Также предлагается увеличить госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного — 1500 рублей против 500 рублей. Стоимость бумажных образцов этих же документов предполагается сохранить. Как сообщает Газета.Ru, предложение уже поддержано комиссией по законопроектной деятельности правительства России. Если законопроект получит поддержку на заседании правительства, он будет внесен в Госдуму.

Просмотров:138 Предполагается, что госпошлины за оформление водительских прав нового поколения возрастут с 2000 до 3000 рублей, на биометрические загранпаспорта — с 3500 до 5000 рублей, сообщает НИА-Красноярск.Также предлагается увеличить госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного — 1500 рублей против 500 рублей. Стоимость бумажных образцов этих же документов предполагается сохранить.Как сообщает Газета.Ru, предложение уже поддержано комиссией по законопроектной деятельности правительства России. Если законопроект получит поддержку на заседании правительства, он будет внесен в Госдуму.