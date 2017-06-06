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Ледоход-2017

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
6 июня 2017, 10:31

МВД предлагает увеличить государственные пошлины за загранпаспорта и водительские права.


Предполагается, что госпошлины за оформление водительских прав нового поколения возрастут с 2000 до 3000 рублей, на биометрические загранпаспорта — с 3500 до 5000 рублей, сообщает НИА-Красноярск.
Также предлагается увеличить госпошлины на загранпаспорта нового поколения для детей до 14 лет — с 1500 до 2500 рублей. Пластиковое свидетельство о регистрации автомобиля будет стоить втрое дороже бумажного — 1500 рублей против 500 рублей. Стоимость бумажных образцов этих же документов предполагается сохранить.
Как сообщает Газета.Ru, предложение уже поддержано комиссией по законопроектной деятельности правительства России. Если законопроект получит поддержку на заседании правительства, он будет внесен в Госдуму.

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    Список новостей

 6 июня 2017 
17:37   В Норильске определена дата первого общегородского субботника. 17:29   Рабочие-вахтовики украли на одном из предприятий Норильска более 50 метров медного кабеля.
17:24   Норильские полицейские переходят на летнюю форму одежды. 17:12   Сегодня в Норильске состоялось торжественное открытие летних городских оздоровительных лагерей (ГОЛ).
17:06   «Заполярная правда» предложила горожанам принять участие в независимом соцопросе на тему объединения в Норильске детских поликлиник, расположенных на ул. Бегичева и на ул. Богдана Хмельницкого. 16:25   Норильчанина осудили на четыре года за хранение наркотиков.
16:16   Полицейские ответят на вопросы жителей Норильска в рамках прямой линии. 15:36   Завтра в Норильске начнется прием граждан по вопросам получения качественных лекарственных препаратов.
12:54   Уровень воды в реке Енисей в районе Дудинки продолжает подниматься. 12:13   Отбывающая срок жительница Норильска предстанет перед судом за совершение еще трех преступлений.
12:06   Для ограничения добычи полезных ископаемых будут созданы специальные зоны охранного природопользования. 12:02   В год экологии и 100-летия заповедной системы России «Норникель» запускает экомарафон «ПонесЛось».
11:32   Норильские госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с пострадавшей мотоциклисткой. 11:25   В Норильске в ходе рейда «Нетрезвый водитель» выявлено более 200 нарушений правил дорожного движения.
10:41   Четверых выпускников удалили с ЕГЭ по обществознанию, в том числе одного в Норильске. 10:31   МВД предлагает увеличить государственные пошлины за загранпаспорта и водительские права.
10:26   Программу материнского капитала предлагают продлить до 2023 года. 10:16   «Норникель» подает пример государственно-частного партнерства, софинансируя программу переселения пенсионеров Норильска.

 5 июня 2017 
17:35   Уровень воды в районе моста через реку Хараелах удалось снизить усилиями дорожников. 17:26   Дудинская поэтесса Ксения Николаева признана лучшей на турнире поэтов, прошедшем в рамках 11-го фестиваля «Северная поэзия».
17:22   Норильский клуб самодеятельной песни продолжит свою работу и летом. 17:20   В Норильске прошел 13-й городской фестиваль национальных культур «Край – наш общий дом».
17:14   В субботу участники большой вездеходной экспедиции «На Восток!» познакомили норильчан со своей техникой и планами на ближайшее будущее. 17:12   Завтра в сквере Пушкина норильчане отметят день рождения поэта.
16:04   В Норильске местный житель подозревается в причинении смертельных травм своей матери. 16:00   Норильчане смогут задать свои вопросы лично прокурору Красноярского края. Михаил Савчин проведет прием граждан в прокуратуре города Норильска.
15:14   Экочас в «Норникеле». Градообразующий гигант приостановил работу основных производственных предприятий в рамках экологической акции, приуроченной к Всемирному дню окружающей среды. 15:13   В Норильске в атриуме СРК «Арена» открылась передвижная фотовыставка «Лето на плато Путорана».
14:50   В Норильске троих выпускников уличили в использовании сотовых телефонов на экзамене. 14:49   Заполярное лето норильская «Маяковка» встречает акцией «СоТворение Сада».
12:37   Ледоход добрался до Дудинки. Подвижки льда фиксируются со вчерашнего дня. 12:24   Норильчанка предстала перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.
12:20   Новая информационная система северного завоза появится в России к концу 2018 года. 12:05   «Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничестве.

 2 июня 2017 
17:56   Шанс выиграть приз получит каждый! Бесплатная газета объявлений "зпПЛЮС" вместе с норильчанами готовится отметить День города! 17:22   «Радуга планеты Детства» расцвела в детском саду № 95 «Снежинка».
17:16   Детский сад № 93 «Капитошка» День защиты детей отметил ярким праздником. 17:10   В Международный день защиты детей в музее Норильска открылась фотовыставка «Детская мода. 100 лет назад».
17:05   В воскресенье, 4 июня, в Публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, в 12.00 стартует «Турнир поэтов». 16:59   В День защиты детей самый северный и самый сказочный карнавал «В Тридевятом царстве» захватил центральную улицу Норильска.
16:47   Работы на дороге, затопленной вышедшей из берегов рекой Хараелах, продолжаются. 16:39   Веселыми песнями и радостным детским смехом началось утро 1 июня в детском саду № 92 «Облачко».
16:38   «Радугой детства» встретили первый день лета кайерканские малыши. 16:30   Виктор Толоконский подвел итоги рабочей поездки делегации края в Санкт-Петербург.
16:28   Добро по-таймырски подарили детям волонтеры и сотрудники Таймырского молодежного центра в День защиты детей. 16:23   В столице Таймыра начал работать первый краевой трудовой отряд старшеклассников.
16:05   В Норильске будут судить угонщика такси. 15:55   С начала года в Норильске задержано 133 нетрезвых водителя.
15:50   В Норильске будут судить мужчину за кражу парфюмерии из магазина. 15:43   Норильские полицейские обеспечили общественный порядок во время карнавального шествия.




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