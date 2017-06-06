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6 июня 2017, 10:41



Четверых выпускников удалили с ЕГЭ по обществознанию, в том числе одного в Норильске.

А вот на самом экзамене без эксцессов не обошлось. С экзамена были удалены четверо выпускников: у троих были обнаружили телефоны - в Красноярске, Норильске и Тюхтетском районе, у выпускницы из Красноярска аннулировали шпаргалку. Теперь эти школьники смогут пересдать экзамен только в следующем году, сообщает НИА-Красноярск. Напомним, в регионе для сдачи ЕГЭ по обществознанию было организовано 130 пунктов проведения экзамена. Этот предмет по выбору стал самым популярным среди выпускников края, его выбрали более 50% участников. Следующий экзамен состоится 7 июня. В этот день пройдут ЕГЭ по физике и литературе.

Просмотров:195 Накануне выпускники Красноярского края, как и по всей России, сдали ЕГЭ по обществознанию. Экзамен длился почти четыре часа, за это время нужно было выполнить 29 заданий. Распечатка контрольных измерительных материалов прошла без технологических сбоев.А вот на самом экзамене без эксцессов не обошлось. С экзамена были удалены четверо выпускников: у троих были обнаружили телефоны - в Красноярске, Норильске и Тюхтетском районе, у выпускницы из Красноярска аннулировали шпаргалку. Теперь эти школьники смогут пересдать экзамен только в следующем году, сообщает НИА-Красноярск.Напомним, в регионе для сдачи ЕГЭ по обществознанию было организовано 130 пунктов проведения экзамена. Этот предмет по выбору стал самым популярным среди выпускников края, его выбрали более 50% участников.Следующий экзамен состоится 7 июня. В этот день пройдут ЕГЭ по физике и литературе.