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6 июня 2017, 11:25



В Норильске в ходе рейда «Нетрезвый водитель» выявлено более 200 нарушений правил дорожного движения.

В отношении одного 33-летнего автовладельца возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, дорожные полицейские выявили троих автолюбителей, управлявших автомобилями без прав, четырех нарушителей правил перевозки детей в автомобиле. 25 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, восемь – за то, что не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах. За нарушение правил тонировки административные материалы составлены в отношении двух автовладельцев. 15 автомобилей помещено на штрафстоянку.

Просмотров:152 В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудники дорожной полиции выявили 10 нарушений Правил дорожного движения, задержано 4 нетрезвых водителя. Всего за выходные дни госавтоинспекторы выявили 227 нарушений ПДД, в этом числе оказались 15 любителей сесть за руль, приняв горячительного, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.В отношении одного 33-летнего автовладельца возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию» за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.Кроме того, дорожные полицейские выявили троих автолюбителей, управлявших автомобилями без прав, четырех нарушителей правил перевозки детей в автомобиле. 25 водителей привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, восемь – за то, что не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах. За нарушение правил тонировки административные материалы составлены в отношении двух автовладельцев. 15 автомобилей помещено на штрафстоянку.