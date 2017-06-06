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6 июня 2017, 11:32



Норильские госавтоинспекторы устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия с пострадавшей мотоциклисткой.

В отношении водителя легкового автомобиля возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Также он привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Неиспользование владельцем т/с обязанности по страхованию своей гражданской ответственности». Госавтоинспекторы установили, что оба водителя были трезвы, мотоциклистка была в специальной экипировке и шлеме, однако не имела водительского удостоверения, поскольку не проходила обучения. Женщина привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление т/с водителем, не имеющим права управления». Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен административный штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей, что распространяется и на водителей двухколесной техники. Пресечению нарушений водителями мототранспорта с наступлением тепла госавтоинспекторы уделят отдельное внимание, в связи с чем напоминают, что для управления легкими кроссовыми мотоциклами необходимо получить водительское удостоверение подкатегории "А1", мопедами и скутерами - категории «М» или иметь водительское удостоверение с другой открытой категорией, отмечает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:169 По предварительной информации, накануне вечером на улице Октябрьской в Центральном районе Норильска 35-летний водитель автомобиля «Опель-Корса» при повороте налево не предоставил преимущество в движении кроссовому мотоциклу и допустил с ним столкновение. В результате происшествия 25-летняя мотоциклистка с травмами была госпитализирована в городскую больницу.В отношении водителя легкового автомобиля возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Также он привлечен к ответственности по ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ «Неиспользование владельцем т/с обязанности по страхованию своей гражданской ответственности».Госавтоинспекторы установили, что оба водителя были трезвы, мотоциклистка была в специальной экипировке и шлеме, однако не имела водительского удостоверения, поскольку не проходила обучения. Женщина привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ «Управление т/с водителем, не имеющим права управления».Сотрудники ГИБДД подчеркивают, что за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, предусмотрен административный штраф в размере от пяти до 15 тысяч рублей, что распространяется и на водителей двухколесной техники. Пресечению нарушений водителями мототранспорта с наступлением тепла госавтоинспекторы уделят отдельное внимание, в связи с чем напоминают, что для управления легкими кроссовыми мотоциклами необходимо получить водительское удостоверение подкатегории "А1", мопедами и скутерами - категории «М» или иметь водительское удостоверение с другой открытой категорией, отмечает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.