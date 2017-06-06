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6 июня 2017, 12:02



В год экологии и 100-летия заповедной системы России «Норникель» запускает экомарафон «ПонесЛось».

Марафон состоит из нескольких этапов. Для победы в нем необходимо успешно пройти все этапы и заработать максимальное количество баллов. Марафон продлится по сентябрь и завершится экослетом участников в Лапландском заповеднике. В ходе первого мероприятия марафона состоится знакомство участников, презентация марафона и игра ЭкоQuiz, специально разработанная для волонтеров. В дальнейшем участникам марафона предстоит пройти этапы «Поймай эковолну», «Я.Город.Природа.Гармония», «Друзья заповедных островов», «Экодело», в ходе которых волонтерам предстоит придумать и реализовать различные экологически направленные акции и мероприятия. «Когда сотрудники «Норникеля» сами выступают инициаторами программ по сохранению культурного и природного наследия, это значит, что они не на словах, а на деле разделяют важнейшие ценности компании. И «Норникель» поддерживает своих инициативных сотрудников во многих начинаниях. Так случилось и с экомарафоном «ПонесЛось»: из небольшого проекта нашей волонтерской программы «Комбинат добра» на наших глазах рождается захватывающая добровольческая программа», - отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.

Просмотров:143 Экомарафон «ПонесЛось» - проект корпоративного волонтерства «Норникеля». 5 июня, во Всемирный день охраны окружающей среды, в Норильске стартовал первый его этап. От Заполярного филиала и группы предприятий «Норникеля» в Норильском промышленном районе в марафоне «ПонесЛось!» примут участие 18 команд (151 участник) из 27 подразделений компании, сообщает пресс-служба «Норникеля».Марафон состоит из нескольких этапов. Для победы в нем необходимо успешно пройти все этапы и заработать максимальное количество баллов. Марафон продлится по сентябрь и завершится экослетом участников в Лапландском заповеднике.В ходе первого мероприятия марафона состоится знакомство участников, презентация марафона и игра ЭкоQuiz, специально разработанная для волонтеров. В дальнейшем участникам марафона предстоит пройти этапы «Поймай эковолну», «Я.Город.Природа.Гармония», «Друзья заповедных островов», «Экодело», в ходе которых волонтерам предстоит придумать и реализовать различные экологически направленные акции и мероприятия.«Когда сотрудники «Норникеля» сами выступают инициаторами программ по сохранению культурного и природного наследия, это значит, что они не на словах, а на деле разделяют важнейшие ценности компании. И «Норникель» поддерживает своих инициативных сотрудников во многих начинаниях. Так случилось и с экомарафоном «ПонесЛось»: из небольшого проекта нашей волонтерской программы «Комбинат добра» на наших глазах рождается захватывающая добровольческая программа», - отметила старший вице-президент «Норникеля» Лариса Зелькова.