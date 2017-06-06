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6 июня 2017, 12:06



Для ограничения добычи полезных ископаемых будут созданы специальные зоны охранного природопользования.

Речь идет о промышленной добыче угля на Диксоне, работе двух нефтяных компаний – «Роснефть» и «Лукойл» в районе Хатанги, активно развивающихся портовых мощностях. Даже если интерес к добыче полезных ископаемых на территории края будет расти, по словам Виктора Толоконского, его придется соотносить с существующими ограничениями в области экологии и охраны окружающей среды. По словам Толоконского, в 2016 году общий объем инвестиций в основной капитал в крае составил 420 млрд рублей, это 27% от валового регионального продукта. "Это очень хороший показатель", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что краевые власти уже ограничивают приток инвестиций, которые увеличивают экологическую нагрузку на Красноярск. "Мы где-то ограничиваем инвестиции, так, в городе Красноярске мы не допустим новых производств, которым требуются санитарно-экологические зоны", - сказал губернатор.

Просмотров:141 Красноярский край создаст на Таймыре особые зоны природопользования, где будут введены ограничения на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщил журналистам губернатор края Виктор Толоконский.Речь идет о промышленной добыче угля на Диксоне, работе двух нефтяных компаний – «Роснефть» и «Лукойл» в районе Хатанги, активно развивающихся портовых мощностях. Даже если интерес к добыче полезных ископаемых на территории края будет расти, по словам Виктора Толоконского, его придется соотносить с существующими ограничениями в области экологии и охраны окружающей среды.По словам Толоконского, в 2016 году общий объем инвестиций в основной капитал в крае составил 420 млрд рублей, это 27% от валового регионального продукта. "Это очень хороший показатель", - подчеркнул глава региона. Он отметил, что краевые власти уже ограничивают приток инвестиций, которые увеличивают экологическую нагрузку на Красноярск. "Мы где-то ограничиваем инвестиции, так, в городе Красноярске мы не допустим новых производств, которым требуются санитарно-экологические зоны", - сказал губернатор.