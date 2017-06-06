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Ледоход-2017

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
6 июня 2017, 12:13

Отбывающая срок жительница Норильска предстанет перед судом за совершение еще трех преступлений.


В дежурную часть полиции обратился 66-летний житель района Кайеркан, который сообщил о хищении денежных средств с его банковской карты. Заявитель пояснил, что более года назад его пришедшая в гости знакомая, воспользовалась моментом, когда мужчина уснул, похитила его банковскую карту, нашла в квартире пин-код к ней, после чего обналичила с его счета более 30 тысяч рублей. Долгое время потерпевший не обращался в полицию, поскольку надеялся, что приятельница вернет деньги. Однако этого не произошло, а женщина пропала.
В ходе проведения расследования полицейские установили вину подозреваемой в данном в хищении 41-летней ранее неоднократно судимой женщины еще в двух аналогичных преступлениях. Выяснилось, что от рук злоумышленницы пострадали трое мужчин. Со всеми норильчанка знакомилась в ходе распития спиртных напитков. Сразу в полицию никто из потерпевших не обратился, ожидая возврата денег от самой злоумышленницы. Общий ущерб от ее действий составил 185 тысяч рублей.
В отношении подозреваемой были возбуждены уголовные дела по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного вреда». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.
В настоящий момент расследование завершено. Злоумышленница дожидается приговора суда в местах лишения свободы, где отбывает наказание за совершение иных имущественных преступлений. Женщина приговорена к 5,5 года лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

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16:16   Полицейские ответят на вопросы жителей Норильска в рамках прямой линии. 15:36   Завтра в Норильске начнется прием граждан по вопросам получения качественных лекарственных препаратов.
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12:06   Для ограничения добычи полезных ископаемых будут созданы специальные зоны охранного природопользования. 12:02   В год экологии и 100-летия заповедной системы России «Норникель» запускает экомарафон «ПонесЛось».
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10:41   Четверых выпускников удалили с ЕГЭ по обществознанию, в том числе одного в Норильске. 10:31   МВД предлагает увеличить государственные пошлины за загранпаспорта и водительские права.
10:26   Программу материнского капитала предлагают продлить до 2023 года. 10:16   «Норникель» подает пример государственно-частного партнерства, софинансируя программу переселения пенсионеров Норильска.

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17:22   Норильский клуб самодеятельной песни продолжит свою работу и летом. 17:20   В Норильске прошел 13-й городской фестиваль национальных культур «Край – наш общий дом».
17:14   В субботу участники большой вездеходной экспедиции «На Восток!» познакомили норильчан со своей техникой и планами на ближайшее будущее. 17:12   Завтра в сквере Пушкина норильчане отметят день рождения поэта.
16:04   В Норильске местный житель подозревается в причинении смертельных травм своей матери. 16:00   Норильчане смогут задать свои вопросы лично прокурору Красноярского края. Михаил Савчин проведет прием граждан в прокуратуре города Норильска.
15:14   Экочас в «Норникеле». Градообразующий гигант приостановил работу основных производственных предприятий в рамках экологической акции, приуроченной к Всемирному дню окружающей среды. 15:13   В Норильске в атриуме СРК «Арена» открылась передвижная фотовыставка «Лето на плато Путорана».
14:50   В Норильске троих выпускников уличили в использовании сотовых телефонов на экзамене. 14:49   Заполярное лето норильская «Маяковка» встречает акцией «СоТворение Сада».
12:37   Ледоход добрался до Дудинки. Подвижки льда фиксируются со вчерашнего дня. 12:24   Норильчанка предстала перед судом за мошенничество с выплатами по программе переселения.
12:20   Новая информационная система северного завоза появится в России к концу 2018 года. 12:05   «Норникель» и Забайкальский край подписали соглашение о сотрудничестве.

 2 июня 2017 
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17:16   Детский сад № 93 «Капитошка» День защиты детей отметил ярким праздником. 17:10   В Международный день защиты детей в музее Норильска открылась фотовыставка «Детская мода. 100 лет назад».
17:05   В воскресенье, 4 июня, в Публичной библиотеке на Ленинском проспекте, 20а, в 12.00 стартует «Турнир поэтов». 16:59   В День защиты детей самый северный и самый сказочный карнавал «В Тридевятом царстве» захватил центральную улицу Норильска.
16:47   Работы на дороге, затопленной вышедшей из берегов рекой Хараелах, продолжаются. 16:39   Веселыми песнями и радостным детским смехом началось утро 1 июня в детском саду № 92 «Облачко».
16:38   «Радугой детства» встретили первый день лета кайерканские малыши. 16:30   Виктор Толоконский подвел итоги рабочей поездки делегации края в Санкт-Петербург.
16:28   Добро по-таймырски подарили детям волонтеры и сотрудники Таймырского молодежного центра в День защиты детей. 16:23   В столице Таймыра начал работать первый краевой трудовой отряд старшеклассников.
16:05   В Норильске будут судить угонщика такси. 15:55   С начала года в Норильске задержано 133 нетрезвых водителя.
15:50   В Норильске будут судить мужчину за кражу парфюмерии из магазина. 15:43   Норильские полицейские обеспечили общественный порядок во время карнавального шествия.




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