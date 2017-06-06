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6 июня 2017, 12:13



Отбывающая срок жительница Норильска предстанет перед судом за совершение еще трех преступлений.

В ходе проведения расследования полицейские установили вину подозреваемой в данном в хищении 41-летней ранее неоднократно судимой женщины еще в двух аналогичных преступлениях. Выяснилось, что от рук злоумышленницы пострадали трое мужчин. Со всеми норильчанка знакомилась в ходе распития спиртных напитков. Сразу в полицию никто из потерпевших не обратился, ожидая возврата денег от самой злоумышленницы. Общий ущерб от ее действий составил 185 тысяч рублей. В отношении подозреваемой были возбуждены уголовные дела по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного вреда». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В настоящий момент расследование завершено. Злоумышленница дожидается приговора суда в местах лишения свободы, где отбывает наказание за совершение иных имущественных преступлений. Женщина приговорена к 5,5 года лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:178 В дежурную часть полиции обратился 66-летний житель района Кайеркан, который сообщил о хищении денежных средств с его банковской карты. Заявитель пояснил, что более года назад его пришедшая в гости знакомая, воспользовалась моментом, когда мужчина уснул, похитила его банковскую карту, нашла в квартире пин-код к ней, после чего обналичила с его счета более 30 тысяч рублей. Долгое время потерпевший не обращался в полицию, поскольку надеялся, что приятельница вернет деньги. Однако этого не произошло, а женщина пропала.В ходе проведения расследования полицейские установили вину подозреваемой в данном в хищении 41-летней ранее неоднократно судимой женщины еще в двух аналогичных преступлениях. Выяснилось, что от рук злоумышленницы пострадали трое мужчин. Со всеми норильчанка знакомилась в ходе распития спиртных напитков. Сразу в полицию никто из потерпевших не обратился, ожидая возврата денег от самой злоумышленницы. Общий ущерб от ее действий составил 185 тысяч рублей.В отношении подозреваемой были возбуждены уголовные дела по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража с причинением значительного вреда». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.В настоящий момент расследование завершено. Злоумышленница дожидается приговора суда в местах лишения свободы, где отбывает наказание за совершение иных имущественных преступлений. Женщина приговорена к 5,5 года лишения свободы, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.