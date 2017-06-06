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6 июня 2017, 12:54



Уровень воды в реке Енисей в районе Дудинки продолжает подниматься.

Понижение уровня воды на 4 см за сутки, а также ледоход в 1 балл зафиксированы в районе поселка Потапово. Сейчас там – 9 м 30 см. Кромка льда на Енисее в 20 км ниже г. Дудинки.

Просмотров:196 Сегодня по состоянию на 08.00 уровень воды в реке Енисей в районе Дудинки поднялся на 65 см и составляет 13 м 47 см, сообщает Управление по делам ГО и ЧС Администрации района.Понижение уровня воды на 4 см за сутки, а также ледоход в 1 балл зафиксированы в районе поселка Потапово. Сейчас там – 9 м 30 см.Кромка льда на Енисее в 20 км ниже г. Дудинки.