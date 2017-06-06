Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 июня 2017, 15:36



Завтра в Норильске начнется прием граждан по вопросам получения качественных лекарственных препаратов.

Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ. В случае если заявитель ранее обращался по данным вопросам в иные организации или контролирующие органы, необходимо приобщить к заявлению копии ответов. Гражданам, желающим прийти на прием, можно предварительно записаться по телефону 46-38-81. Прокуратура г. Норильска предлагает принять участие в анкетировании, с целью получения информации о реализации в аптечных организациях фальсифицированных, некачественных лекарственных препаратов. Получить образец анонимной анкеты можно в прокуратуре г. Норильска. Результаты анкетирования будут использованы в надзорной деятельности прокуратуры города и принятия соответствующих мер прокурорского реагирования.

Просмотров:121 С 7 по 9 июня 2017 года в помещении прокуратуры г. Норильска по адресу: г. Норильск, Ленинский пр., 12, будет осуществляться прием граждан по вопросу соблюдения прав граждан на получение качественных лекарственных препаратов. Время приема - с 14.00 до 17.00.Для наиболее полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам целесообразно иметь на руках письменное заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы получить исчерпывающий ответ.В случае если заявитель ранее обращался по данным вопросам в иные организации или контролирующие органы, необходимо приобщить к заявлению копии ответов.Гражданам, желающим прийти на прием, можно предварительно записаться по телефону 46-38-81.Прокуратура г. Норильска предлагает принять участие в анкетировании, с целью получения информации о реализации в аптечных организациях фальсифицированных, некачественных лекарственных препаратов.Получить образец анонимной анкеты можно в прокуратуре г. Норильска. Результаты анкетирования будут использованы в надзорной деятельности прокуратуры города и принятия соответствующих мер прокурорского реагирования.