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6 июня 2017, 16:16



Полицейские ответят на вопросы жителей Норильска в рамках прямой линии.

Основной темой общения с горожанами станет обеспечение безопасности норильчан в летний период. На прямую линию можно отправлять вопросы или предложения по работе участковых и специалистов по делам несовершеннолетних. До 17.00 8 июня вопросы можно отправить по e-mail: vesti@nrd.ru или задать по телефону 38-98-68 (в рабочие дни с 10 до 17 часов). Во время прямой линии вопросы можно будет задавать по телефону 38-98-50.

Просмотров:108 8 июня с 17.00 до 18.00 пройдет прямая линия с начальником отдела участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по г. Норильску Александром Удовенко, а также с представителями отделения по делам несовершеннолетних Ольгой Куруниной и Еленой Зигануровой.Основной темой общения с горожанами станет обеспечение безопасности норильчан в летний период. На прямую линию можно отправлять вопросы или предложения по работе участковых и специалистов по делам несовершеннолетних.До 17.00 8 июня вопросы можно отправить по e-mail: vesti@nrd.ru или задать по телефону 38-98-68 (в рабочие дни с 10 до 17 часов). Во время прямой линии вопросы можно будет задавать по телефону 38-98-50.