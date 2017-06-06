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6 июня 2017, 16:25



Норильчанина осудили на четыре года за хранение наркотиков.

Установлено, что обвиняемый приобрел синтетическое наркотическое средство, которое хранил при себе, вплоть до момента задержания полицией. Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом ему преступлении и, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года. Назначенное наказание мужчина как лицо, совершившее преступное деяние при опасном рецидиве преступлений, будет отбывать в колонии строгого режима.

Просмотров:93 Норильский городской суд рассмотрел уголовное дело по ч. 2.ст. 228 УК РФ «Незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере».Установлено, что обвиняемый приобрел синтетическое наркотическое средство, которое хранил при себе, вплоть до момента задержания полицией.Суд признал обвиняемого виновным в инкриминируемом ему преступлении и, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года.Назначенное наказание мужчина как лицо, совершившее преступное деяние при опасном рецидиве преступлений, будет отбывать в колонии строгого режима.