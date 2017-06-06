Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

6 июня 2017, 17:06



«Заполярная правда» предложила горожанам принять участие в независимом соцопросе на тему объединения в Норильске детских поликлиник, расположенных на ул. Бегичева и на ул. Богдана Хмельницкого.

Наши журналисты подготовили в этом ключе несколько публикаций, рубрику «Вопрос недели», а также предложили своим читателям на сайте газеты ответить на вопрос «Считаете ли вы целесообразным для улучшения качества и доступности медицинской помощи детскому населению размещение всех врачей-специалистов в одном здании?». Из общего количества проголосовавших, а это 1018 человек, положительно относятся к объединению 137 человек, негативно отозвались 858 респондентов, «мне все равно» сказали 16 человек, семь человек сделали отметку в графе «другое». Большинство наших читателей предлагают все оставить как есть и сходятся во мнении, что объединять медицинские учреждения в нашем городе с жестким климатом нецелесообразно, отмечают при этом, что объединение может создать проблему очередей к педиатрам и узким специалистам. «Принцип шаговой доступности для Норильска - главное. Чем больше поликлиник, тем лучше», - считают 80 процентов респондентов, аргументируя это в своих комментариях тем, что родителям с маленькими детьми гораздо проще прийти в поликлинику, которая расположена недалеко от дома, чем добираться в противоположный конец города. Их оппоненты – в меньшинстве: те, кто за объединение детских поликлиник, ссылаются на экономию места, кадровых и иных ресурсов и вообще не видят в этом неудобств. В любом случае в данном вопросе точку поставит решение тех, кто отвечает за наполнение и логистику медицинских учреждений в муниципальных районах края.

Просмотров:105 Напомним, на сегодняшний день этот процесс приостановлен, но важность общественного мнения по этому поводу никто не отменял.Наши журналисты подготовили в этом ключе несколько публикаций, рубрику «Вопрос недели», а также предложили своим читателям на сайте газеты ответить на вопрос «Считаете ли вы целесообразным для улучшения качества и доступности медицинской помощи детскому населению размещение всех врачей-специалистов в одном здании?».Из общего количества проголосовавших, а это 1018 человек, положительно относятся к объединению 137 человек, негативно отозвались 858 респондентов, «мне все равно» сказали 16 человек, семь человек сделали отметку в графе «другое».Большинство наших читателей предлагают все оставить как есть и сходятся во мнении, что объединять медицинские учреждения в нашем городе с жестким климатом нецелесообразно, отмечают при этом, что объединение может создать проблему очередей к педиатрам и узким специалистам. «Принцип шаговой доступности для Норильска - главное. Чем больше поликлиник, тем лучше», - считают 80 процентов респондентов, аргументируя это в своих комментариях тем, что родителям с маленькими детьми гораздо проще прийти в поликлинику, которая расположена недалеко от дома, чем добираться в противоположный конец города. Их оппоненты – в меньшинстве: те, кто за объединение детских поликлиник, ссылаются на экономию места, кадровых и иных ресурсов и вообще не видят в этом неудобств.В любом случае в данном вопросе точку поставит решение тех, кто отвечает за наполнение и логистику медицинских учреждений в муниципальных районах края.