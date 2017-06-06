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6 июня 2017, 17:12



Сегодня в Норильске состоялось торжественное открытие летних городских оздоровительных лагерей (ГОЛ).

По традиции открытие сезона городских оздоровительных лагерей прошло на сцене Дворца творчества детей и молодежи. Сотрудники агентства «Летние приключения» вместе с ребятами из городских лагерей соревновались в сообразительности, играли в волейбол, собирали пазлы-солнышки и готовились к летней спартакиаде «Юный олимпиец», где детей ожидают соревнования по пионерболу, легкой атлетике, волейболу и многоборью. Главная тема нынешней летней кампании - экологическое воспитание. Ребят ждет множество разнообразных праздников, викторин, конкурсов и акций, посвященных сохранению природы и чистоты любимого города. Среди прочих - квесты «PRO-росток» и «Лесной турнир», экологическая «Тропа безопасности» под открытым небом, конкурсы рисунков и плакатов на тему защиты окружающей природы и другие. Летняя пора для норильских школьников в городских оздоровительных лагерях насыщена событиями. Объединенный штаб ГОЛ приготовил и в этом году мероприятия, которые соберут всех воспитанников вместе, подарят им хорошее настроение, радость летнего отдыха. Кружки по интересам также займут детей: педагоги учреждений дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи, Дома детского творчества и Центра внешкольной работы с первого дня создали в лагерях островки интересных дел, где ребята открывают для себя способы вязания, рисования, аппликации, постигают азы хореографии и вокала. В середине смены в парке стадиона «Заполярник» лагеря Центрального района и команды из Оганера и Кайеркана соберутся на традиционный спортивный праздник «Подсолнухи». Главная идея праздника – вспомнить подзабытые игры под открытым небом и посоревноваться в изобретении новых. Завершится первая смена большим костюмированным фестивалем детского творчества «Норильский Арбат». На площади Театральной все лагеря Центрального района встретятся, чтобы поделиться своим творчеством: песнями, танцами, театральными сценками, поделками и рисунками. Вместе с воспитателями городских лагерей летний досуг для ребят будут организовывать 25 энергичных и веселых аниматоров из числа волонтеров ТОШ Дворца творчества детей и молодежи.

Просмотров:98 Сегодня восемь городских оздоровительных лагерей во всех районах Норильска распахнули свои двери для 1220 ребят.По традиции открытие сезона городских оздоровительных лагерей прошло на сцене Дворца творчества детей и молодежи. Сотрудники агентства «Летние приключения» вместе с ребятами из городских лагерей соревновались в сообразительности, играли в волейбол, собирали пазлы-солнышки и готовились к летней спартакиаде «Юный олимпиец», где детей ожидают соревнования по пионерболу, легкой атлетике, волейболу и многоборью.Главная тема нынешней летней кампании - экологическое воспитание. Ребят ждет множество разнообразных праздников, викторин, конкурсов и акций, посвященных сохранению природы и чистоты любимого города. Среди прочих - квесты «PRO-росток» и «Лесной турнир», экологическая «Тропа безопасности» под открытым небом, конкурсы рисунков и плакатов на тему защиты окружающей природы и другие.Летняя пора для норильских школьников в городских оздоровительных лагерях насыщена событиями. Объединенный штаб ГОЛ приготовил и в этом году мероприятия, которые соберут всех воспитанников вместе, подарят им хорошее настроение, радость летнего отдыха.Кружки по интересам также займут детей: педагоги учреждений дополнительного образования Дворца творчества детей и молодежи, Дома детского творчества и Центра внешкольной работы с первого дня создали в лагерях островки интересных дел, где ребята открывают для себя способы вязания, рисования, аппликации, постигают азы хореографии и вокала.В середине смены в парке стадиона «Заполярник» лагеря Центрального района и команды из Оганера и Кайеркана соберутся на традиционный спортивный праздник «Подсолнухи». Главная идея праздника – вспомнить подзабытые игры под открытым небом и посоревноваться в изобретении новых.Завершится первая смена большим костюмированным фестивалем детского творчества «Норильский Арбат». На площади Театральной все лагеря Центрального района встретятся, чтобы поделиться своим творчеством: песнями, танцами, театральными сценками, поделками и рисунками.Вместе с воспитателями городских лагерей летний досуг для ребят будут организовывать 25 энергичных и веселых аниматоров из числа волонтеров ТОШ Дворца творчества детей и молодежи.