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6 июня 2017, 17:24



Норильские полицейские переходят на летнюю форму одежды.

В ходе проведения строевого смотра руководитель отдела проверил форму одежды сотрудников, размещение нашивок, нагрудных знаков, специальных жетонов с личными номерами, на соответствие должности и званию проверены служебные удостоверения и карточки-заместители на получение табельного оружия. Аналогичные строевые смотры проведены во всех территориальных отделах норильской полиции, в том числе в Талнахе и Кайеркане, где готовность личного состава к несению службы проверили руководители подразделений. Накануне в строевом смотре на улице Ленинградской также приняли участие сотрудники добровольной народной дружины и представители Общественного совета.

Просмотров:85 Сегодня в отделе МВД России по г. Норильску состоялся строевой смотр. В целях поддержания образцового внешнего вида, определения строевой выправки личного состава, а также в связи с переходом на ношение летней формы одежды начальник отдела МВД России по г. Норильску подполковник полиции Геннадий Маслов лично оценил экипировку сотрудников, несущих службу в здании отдела МВД на ул. Бегичева, 9, сообщает пресс-служба ведомства.В ходе проведения строевого смотра руководитель отдела проверил форму одежды сотрудников, размещение нашивок, нагрудных знаков, специальных жетонов с личными номерами, на соответствие должности и званию проверены служебные удостоверения и карточки-заместители на получение табельного оружия.Аналогичные строевые смотры проведены во всех территориальных отделах норильской полиции, в том числе в Талнахе и Кайеркане, где готовность личного состава к несению службы проверили руководители подразделений.Накануне в строевом смотре на улице Ленинградской также приняли участие сотрудники добровольной народной дружины и представители Общественного совета.