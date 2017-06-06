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6 июня 2017, 17:29



Рабочие-вахтовики украли на одном из предприятий Норильска более 50 метров медного кабеля.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастны трое работников подрядной организации, осуществляющей строительно-монтажные работы на производственной площадке. Все они прибыли в Норильск для работы вахтовым методом. Как выяснили полицейские, работающие на монтаже оборудования мужчины 32, 37 и 50 лет имели свободный доступ в помещение, где хранится силовой кабель. Думая, что помещение не охраняется и не охвачено видеонаблюдением, с помощью специально заготовленных инструментов подозреваемые похитили 52 метра медного кабеля. Мешки с похищенным злоумышленники спрятали на территории предприятия, намереваясь сдать в пункт приема цветных металлов и поделить вырученные деньги, однако сделать этого не успели, поскольку были задержаны оперативниками уголовного розыска. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы. В ближайшее время злоумышленники предстанут перед судом. Трудовой договор с ними предприятием расторгнут, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:94 С заявлением о хищении медного силового кабеля на сумму более 50 тысяч рублей в полицию обратился представитель одного из производственных предприятий, расположенных в Талнахе.В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к хищению причастны трое работников подрядной организации, осуществляющей строительно-монтажные работы на производственной площадке. Все они прибыли в Норильск для работы вахтовым методом.Как выяснили полицейские, работающие на монтаже оборудования мужчины 32, 37 и 50 лет имели свободный доступ в помещение, где хранится силовой кабель. Думая, что помещение не охраняется и не охвачено видеонаблюдением, с помощью специально заготовленных инструментов подозреваемые похитили 52 метра медного кабеля.Мешки с похищенным злоумышленники спрятали на территории предприятия, намереваясь сдать в пункт приема цветных металлов и поделить вырученные деньги, однако сделать этого не успели, поскольку были задержаны оперативниками уголовного розыска.По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание до 5 лет лишения свободы.В ближайшее время злоумышленники предстанут перед судом. Трудовой договор с ними предприятием расторгнут, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.