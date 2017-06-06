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6 июня 2017, 17:37



В Норильске определена дата первого общегородского субботника.

Всего в Центральном районе к санитарной очистке определены 85 участков, в Талнахе – 52, в Кайеркане – 30. В генеральной уборке городской территории может принять участие каждый горожанин. Для получения инвентаря следует обратиться в приемную управления городского хозяйства администрации муниципалитета по телефону 43-70-50 до 17 часов 9 июня.

Просмотров:93 10 июня представители практически всех организаций бюджета и градообразующего предприятия выйдут на уборку улиц, дворов и промплощадок от бытового и производственного мусора.Всего в Центральном районе к санитарной очистке определены 85 участков, в Талнахе – 52, в Кайеркане – 30.В генеральной уборке городской территории может принять участие каждый горожанин. Для получения инвентаря следует обратиться в приемную управления городского хозяйства администрации муниципалитета по телефону 43-70-50 до 17 часов 9 июня.