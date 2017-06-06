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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:37 В Норильске определена дата первого общегородского субботника.
17:29 Рабочие-вахтовики украли на одном из предприятий Норильска более 50 метров медного кабеля.
17:24 Норильские полицейские переходят на летнюю форму одежды.
17:12 Сегодня в Норильске состоялось торжественное открытие летних городских оздоровительных лагерей (ГОЛ).
17:06 «Заполярная правда» предложила горожанам принять участие в независимом соцопросе на тему объединения в Норильске детских поликлиник, расположенных на ул. Бегичева и на ул. Богдана Хмельницкого.
16:25 Норильчанина осудили на четыре года за хранение наркотиков.
16:16 Полицейские ответят на вопросы жителей Норильска в рамках прямой линии.
15:36 Завтра в Норильске начнется прием граждан по вопросам получения качественных лекарственных препаратов.
12:54 Уровень воды в реке Енисей в районе Дудинки продолжает подниматься.
12:13 Отбывающая срок жительница Норильска предстанет перед судом за совершение еще трех преступлений.
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