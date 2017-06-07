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7 июня 2017, 10:43



В Норильске будут судить местного жителя за покушение на убийство бывшей сожительницы.

Следствием установлено, что 16 марта 2017 года обвиняемый, находясь возле спортивно-развлекательного комплекса «Арена», подкараулил свою бывшую 33-летнюю сожительницу. Испытывая к женщине личную неприязнь, он нанес ей несколько ударов кухонным ножом, однако свой преступный умысел до конца довести не смог, поскольку его действия были пресечены оказавшимся на месте преступления очевидцем. Пострадавшая с полученными телесными повреждениями различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время угрозы ее жизни и здоровью нет. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Просмотров:92 Следственный отдел по городу Норильску главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство», сообщается на сайте краевого ведомства.Следствием установлено, что 16 марта 2017 года обвиняемый, находясь возле спортивно-развлекательного комплекса «Арена», подкараулил свою бывшую 33-летнюю сожительницу. Испытывая к женщине личную неприязнь, он нанес ей несколько ударов кухонным ножом, однако свой преступный умысел до конца довести не смог, поскольку его действия были пресечены оказавшимся на месте преступления очевидцем. Пострадавшая с полученными телесными повреждениями различной степени тяжести была госпитализирована в медицинское учреждение. В настоящее время угрозы ее жизни и здоровью нет.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.