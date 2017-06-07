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7 июня 2017, 10:54



Представители Кольской ГМК «Норникеля» приняли участие в заседании российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды.

«Природоохранное взаимодействие двух стран служит важным стабилизирующим фактором, направленным на развитие туристической инфраструктуры, укрепление системы особо охраняемых природных территорий, на защиту уникальных экосистем Баренцевого региона, памятников культуры», - отметил в своем выступлении министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Взаимодействию России и Норвегии в области охраны окружающей среды в текущем году исполнилось 25 лет. На заседании в Осло стороны подвели итоги деятельности и обсудили реализацию утвержденной в конце 2016 года программы сотрудничества в области охраны окружающей среды. «Мы проинформировали наших коллег о дальнейших планах компании по снижению выбросов плавильного цеха в поселке Никель до 2019 года и договорились продолжить совместный диалог, касающийся вопросов модернизации плавильного производства», - рассказывает генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель. «Наш 25-летний опыт сотрудничества очень успешен как на уровне политического, так и экспертного взаимодействия по проектам в природоохранной сфере, в том числе в приграничье и Арктике, - прокомментировал заседание министр климата и окружающей среды Норвегии Видар Хельгесен. - Основные обсуждавшиеся вопросы касались того, как развивать уже существующие направления сотрудничества, ведь многое ещё остаётся не сделанным, хотя мы и наблюдаем улучшения». Одно из таких направлений - меры по предупреждению вредного воздействия на природу. Участники заседания отметили положительную динамику и результаты, достигнутые Кольской ГМК в снижении негативного влияния на окружающую среду. С момента основания Кольской ГМК общие выбросы диоксида серы сократились более чем вдвое: с 277 тыс. тонн в 1998 году до 119,7 тыс. тонн в 2016 году. Этому способствует внедрение наилучших доступных технологий производства в соответствии со стратегий развития «Норникеля», которая была принята в 2013 году. О результативности природоохранных программ компании также свидетельствуют результаты мониторинга состояния окружающей среды ведущих природоохранных и научных учреждений Мурманской области и России. Наблюдается рост популяций животных и растений и количества видов, а также восстановление экосистем, нарушение которых допущено в ранние годы существования комбинатов «Печенганикель» и «Североникель». Следующее, 20-е заседание смешанной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды состоится в 2018 году в России.

Просмотров:97 19-е заседание смешанной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды состоялось в Осло. Участие в заседании приняли профильные министры России и Норвегии, представители Института наследия, природоохранных территорий, российских предприятий и организаций, в том числе руководители «Норникеля» и Кольской ГМК, сообщает пресс-служба компании.«Природоохранное взаимодействие двух стран служит важным стабилизирующим фактором, направленным на развитие туристической инфраструктуры, укрепление системы особо охраняемых природных территорий, на защиту уникальных экосистем Баренцевого региона, памятников культуры», - отметил в своем выступлении министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.Взаимодействию России и Норвегии в области охраны окружающей среды в текущем году исполнилось 25 лет. На заседании в Осло стороны подвели итоги деятельности и обсудили реализацию утвержденной в конце 2016 года программы сотрудничества в области охраны окружающей среды.«Мы проинформировали наших коллег о дальнейших планах компании по снижению выбросов плавильного цеха в поселке Никель до 2019 года и договорились продолжить совместный диалог, касающийся вопросов модернизации плавильного производства», - рассказывает генеральный директор Кольской ГМК Игорь Рышкель.«Наш 25-летний опыт сотрудничества очень успешен как на уровне политического, так и экспертного взаимодействия по проектам в природоохранной сфере, в том числе в приграничье и Арктике, - прокомментировал заседание министр климата и окружающей среды Норвегии Видар Хельгесен. - Основные обсуждавшиеся вопросы касались того, как развивать уже существующие направления сотрудничества, ведь многое ещё остаётся не сделанным, хотя мы и наблюдаем улучшения».Одно из таких направлений - меры по предупреждению вредного воздействия на природу. Участники заседания отметили положительную динамику и результаты, достигнутые Кольской ГМК в снижении негативного влияния на окружающую среду. С момента основания Кольской ГМК общие выбросы диоксида серы сократились более чем вдвое: с 277 тыс. тонн в 1998 году до 119,7 тыс. тонн в 2016 году. Этому способствует внедрение наилучших доступных технологий производства в соответствии со стратегий развития «Норникеля», которая была принята в 2013 году.О результативности природоохранных программ компании также свидетельствуют результаты мониторинга состояния окружающей среды ведущих природоохранных и научных учреждений Мурманской области и России. Наблюдается рост популяций животных и растений и количества видов, а также восстановление экосистем, нарушение которых допущено в ранние годы существования комбинатов «Печенганикель» и «Североникель».Следующее, 20-е заседание смешанной российско-норвежской комиссии по сотрудничеству в области охраны окружающей среды состоится в 2018 году в России.