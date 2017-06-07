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7 июня 2017, 11:09



В Норильске пьяный водитель с поддельными правами скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками ГИБДД.

Учитывая то, что автомобилист имел внешние признаки алкогольного опьянения, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое выявило наличие в его крови алкоголя. В ходе дальнейших разбирательств дорожные полицейские установили, что предъявленное им удостоверение имеет признаки подделки, а указанные в нем данные не соответствуют личности водителя. Выяснилось, что 33-летний задержанный ранее уже был лишен права управления транспортным средством за управление в нетрезвом виде. В отношении правонарушителя возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», а также ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование.

Просмотров:95 В ночное время, находясь на маршруте патрулирования в районе Талнах, сотрудники ГИБДД организовали преследование автомобиля «Мерседес», водитель которого покинул место ДТП в черте города. Остановить правонарушителя удалось в районе Талнахской обогатительной фабрики, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Учитывая то, что автомобилист имел внешние признаки алкогольного опьянения, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование, которое выявило наличие в его крови алкоголя.В ходе дальнейших разбирательств дорожные полицейские установили, что предъявленное им удостоверение имеет признаки подделки, а указанные в нем данные не соответствуют личности водителя. Выяснилось, что 33-летний задержанный ранее уже был лишен права управления транспортным средством за управление в нетрезвом виде.В отношении правонарушителя возбуждены уголовные дела по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», а также ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа». Максимальная санкция данных статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.Сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде. Ведется расследование.